Miguel Bosé no volverá a España, al menos en lo que al terreno profesional se refiere. Después de anunciar que actuaría en nuestro país en dos ciudades diferentes a lo largo de este verano, las últimas noticias que han recibido sus fans no son nada halagüeñas. Valencia y Marbella no contarán finalmente con el intérprete de ‘Amante Bandido’.

Al parecer la cancelación de estos conciertos se debe a “cambios en la gira del cantante”. El primero en anularse ha sido el de la capital del Turia -previsto para el 16 de julio- y el segundo el que estaba anunciado en el festival Starlite de Marbella, el 24 de julio. Su presencia en los escenarios españoles había tenido una gran acogida y ambas citas eran dos de las más esperadas para esta época estival. A pesar de la polémica que ha protagonizado en el último año por su negacionismo, su legión de seguidores es fiel y no querían perderse este reencuentro con su ídolo, después de años sin actuar en tierras españolas.

El cantante no se ha pronunciado en sus redes sociales. No ha facilitado otras fechas y, por el momento, se limita a compartir algunas de sus participaciones como coach en ‘La Voz México’. Querido en el país azteca, su última actuación en el programa provocó un gran revuelo en las redes sociales. Al parecer, según los telespectadores del ‘talent’, Bosé cantó en ‘playback’, y los internautas no tardaron en especular sobre si está en condiciones óptimas como para llevar a cabo varios conciertos en directo.

¡Fascinante interpretación de nuestro gran coach, MIGUEL BOSÉ con su canción «𝐍𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫»! 🤩🎙✨ #EstrenoLaVoz 𝗟𝗮 𝗩𝗼𝘇 EN VIVO y GRATIS en nuestro 𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹. 📲 >> https://t.co/5s2bW8rnq1 pic.twitter.com/64NMSDt0u0 — Lᴀ Vᴏᴢ (@LaVozTvAzteca) June 2, 2021

Su falta de voz es una “afonía emocional”. Él mismo así se lo contó a Jordi Évole en su reaparición en la televisión nacional el pasado 11 de abril. Bosé hacía referencia a sus problemas personales con Nacho Palau, quien ha sido su pareja durante más de dos décadas, y con quien se encuentra litigando por la filiación de los cuatro hijos nacidos durante su relación.

Su lucha con Hacienda

A la cancelación de sus conciertos en España se suma un nuevo varapalo de Hacienda. El periódico ‘El País’ informa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso de Miguel contra la decisión de Hacienda. Un fallo por el que el magistrado avala dos acuerdos de liquidaciones propuestos por la Inspección sobre el impuesto de sociedades de 2010 y 2011.

La Administración considera que el hermano de Paola Dominguín rebajó su factura fiscal a través de un entramado societario por el que se desgravó gastos personales tan llamativos como la compra de productos ibéricos o tratamientos de fisioterapia. Gastos no deducibles según el Fisco, al ser “personales”.

Pero también se incluye que cobró de una sociedad de la que era “administrador único” por servicios que tenía que haber declarado como ingresos en el IRPF, y que no estaba ajustados a precios de mercado. Una actuación similar a la que han utilizado diferentes rostros conocidos del mundo del deporte, para pagar menos a Hacienda.