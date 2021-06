Carlos Bardem ha sido uno de los actores que ha pisado la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga. Su visita a la capital de la Costa del Sol sirve para promocionar su última película ‘Maricón perdido’. Además de hablar de su nuevo film, el intérprete no ha tenido problema alguno en posicionarse y en criticar las posturas negacionistas de la COVID-19, en especial la de Miguel Bosé.

El hermano de Javier Bardem ha atendido gustosamente a los micrófonos de la agencia de prensa Gtres y, como no podía ser de otra manera, se le ha preguntado por la pandemia. Lo ha pasado mal y el virus ha condicionado su trabajo, tal y como le ha sucedido al grueso de población. No obstante, está más tranquilo puesto que él ya ha recibido la vacuna: «Yo una de las cosas que me da más tranquilidad es estar vacunado. Tengo la primera y esta semana me tocaría ponerme la segunda de Pfizer».

Mucho más contundente se muestra a la hora de hablar de aquellas personas que niegan el virus porque él siempre se ha mostrado proclive a la vacunación: «Yo me vacuno, pero te digo más yo me pondría una vacuna de cada marca en cada brazo. En el año 2021, ser negacionista solo se puede defender desde la ignorancia o desde la maldad, ahí lo dejo», expresa.

En ese punto donde emerge la figura de Miguel Bosé como bastión de aquellos que recelan de la pandemia y de su gestión por parte de los gobiernos: «Sus declaraciones me parecen propias de un ignorante y de un irresponsable». La prensa le recuerda que, además, su madre murió por COVID-19 hace un año, algo que a Carlos Bardem no le altera el discurso: «Yo la vida de este señor la desconozco y la verdad es que me importa un carajo pero que vamos que me parece de una irresponsabilidad y viendo lo que hemos visto todos, son cosas que solo se pueden defender desde la ignorancia o la maldad», sentencia.

Otra opinión reciente sobre el hijo de Lucía Bosé la ha dado el cómico Millán Salcedo, mostrándose más ambiguo: «No reconozco al Miguel Bosé de ahora, pero no importa. Nos ‘whatsappeamos’ de vez en cuando. No estoy de acuerdo en absoluto con lo que está haciendo pero él sabrá lo que hace. Me parece un poquito… Debería… No me quiero meter. A mí me ha sacado de la pobreza. Directamente. No te digo más», le comentó a la periodista Cristina Pardo. El componente de ‘Martes y Trece’ explicó el porqué: «Gracias a Miguel, que nos vio casualmente en un sitio… Porque todo en nosotros ha sido producto de la casualidad, creerme. Le gustamos tanto que nos quiso llevar en su gira de ‘Linda’. Que nunca me ha gustado esa canción, pero daba igual. Un tío con esas trazas, tan joven, tan guapo e hijo de quién era, aunque hubiera cantado el ‘porompompero’, hubiera triunfado», ha explicado.

Quien también conoce muy bien a Bosé es Mercedes Milá, quien se mostró crítica con su amigo hace algunas semanas. La presentadora entendía que los negacionistas tienen una ideología, pero se desmarcaba al decir que «yo ya he dicho que me pareció mal la postura de Miguel, pero es su postura».