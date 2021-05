Miguel Bosé se ha convertido por méritos propios en uno de los protagonistas indiscutibles de las últimas semanas. El discurso negacionista que mantuvo durante la entrevista con Jordi Évole no ha dejado indiferente a nadie. Las críticas por su postura no se hicieron esperar y una de las personas que más contrarias se ha mostrado ha sido una muy buena amiga del cantante: Mercedes Milá.

Hace mucho tiempo que la periodista no habla, ni ve a su gran amigo. Pese a la amistad que les une, no tiene problemas en reconocer que no está de acuerdo con la actitud exhibida en ‘Lo de Évole’, ni con las confesiones que realizó a cerca de sus problemas con las drogas. Mercedes asegura que no se cree «ni una palabra de las adicciones» y que, aunque la primera entrevista le «gustó mucho», la segunda dejó mucho que desear bajo su punto de vista.

Los medios de comunicación la han abordado cuando caminaba junto a su novio por la calle. La expresentadora de ‘Gran Hermano’ se suma a la campaña de muchos rostros conocidos para animar y concienciar a la población de la importancia de vacunarse contra la COVID-19. Ella ya ha recibido la inyección de Pfizer y reconoce que apenas ha tenido efectos secundarios más allá de un poco de dolor en el brazo.

Mercedes Milá no comparte la postura de los que piensan como Miguel Bosé: «Nadie tiene miedo, puede haber negacionistas que tienen una ideología, pero ¿miedo? Por un pinchacito de nada… Yo creo que la gente sabe perfectamente lo que tiene que hacer, a mí no me gusta decirle a nadie lo que tiene que hacer, nunca, no me ha parecido bien hacerlo jamás y menos en una cosa tan importante como es la salud, así que cada uno que haga lo que crea que tiene que hacer, yo creo que lo están haciendo en general muy bien y quiero felicitar a todos los que lo hacen posible», argumenta.

Miguel Bosé aprovechó la entrevista con Évole para abrirse en canal sobre sus adicciones, esas que han lastrado su vida. Sin embargo, no fue suficiente para su amiga Mercedes: «No me creo una palabra sobre eso», dice con rotundidad. «Lo conozco de hace muchos años y o yo estoy totalmente equivocada, o ni adicciones, ni drogas, ni nada de nada y con eso me voy», sentencia. Tampoco comparte su visión sobre la pandemia: «Los negacionistas tienen una ideología y yo ya he dicho que me pareció mal la postura de Miguel, pero es su postura», dice.

Pese a mostrarse muy crítica con Bosé, Mercedes Mila respeta su intimidad y no quiere entrar a valorar su batalla legal con Nacho Palau: «Ahí ya no entro porque son muchos matices y vosotros no vais a respetar los matices entonces… Yo sé lo complicado que es eso después y que aquí hay que ir a golpe de totales y un total, en este sentido, no puedo darlo. A mí me preocupa y por lo tanto no voy a hablar, así como así. Yo quiero demasiado a Miguel Bosé como para hablar de una manera un poco frívola porque es lo único que podría hacer», argumenta.

Por último, Mercedes Milá asegura que «no sé nada de él, hace mucho que no nos vemos», pero sí que espera que llegue el verano ya para poder recuperar la movilidad y reencontrarse con él.