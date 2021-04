Hace una semana se emitió en La Sexta la primera parte de la entrevista que concedió Miguel Bosé a Jordi Évole para el formato ‘Lo de Évole’. Hasta México se desplazó el equipo de producción para llevar a cabo la charla entre el periodista y el artista. Tras sus primeras declaraciones en las que aseguró que la pandemia “no existe” y que es “negacionista con la cabeza bien alta”, ha continuado hablando sin pelos en la lengua sobre la pandemia que se ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo. Este domingo se ha emitido la segunda parte en la que el intérprete de ‘Amante bandido’ ha dejado nuevas y asombrosas confesiones.

«Estoy del lado de la verdad. Iba a ser una pandemia. No tiene ni la casta de epidemia», ha dicho Miguel Bosé que también ha mostrado sus respetos a los fallecidos. “Respeto a los muertos. Profeso respeto a los que han perdido a personas este año, pero también a los que han perdido el año pasado, el anterior, el otro, y el otro», ha continuado diciendo. Jordi Évole que se ha mostrado sorprendido le ha preguntado al invitado que si en algún momento ha tenido dudas acerca de sus pensamientos sobre este tema. «No he dudado, por eso estoy donde estoy», ha asegurado a la vez que ha confesado que varias personas de su entorno y personas conocidas le han llamado para que deje de mostrar su opinión. «No estamos hablando de España. Estamos hablando de la humanidad. Esta dictadura tiene que acabar. Somos más, si nos levantamos se acabó el juego. Somos muchos más», ha opinado el hijo de Lucía Bosé.

Después ha añadido que: «No estoy conspirando, me baso en datos reales que provienen de gente que es seria, con experiencia, con conocimiento, con ética. Estos -el cantante no se refirió a nadie en concreto- no tienen ética. No hay ética”. Bosé que no ha tenido filtros en esta conversación con Jordi Évole tras estar más de un lustro sin hablar para una cadena de nuestro país, también ha criticado duramente a los medios de comunicación. «Hoy en día, los medios ya no informan. Te dicen lo que tienes que pensar, lo que tienes que sentir», ha comentado.

Siguiendo el hilo de la conversación, el cantante ha explicado que: “Lo peor que le ha pasado a la medicina es su politización, nadie se lo esperaba. A través de un organismo de pura referencia y privado como la OMS establecen cosas que los psicópatas millonarios del cártel de Davos, dueños del mundo y de la humanidad deciden por nosotros. Nadie los ha elegido. Mientras que aquí hay documentación se aportan estudios, detalles (…) Tengo acceso a todos los millones de documentos para darse cuenta de la gran estafa. Van a caer todos unos detrás de otro. Políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices, los medios. Muchos no van a poder salir a la calle tranquilos. Habrá un segundo juicio de Núremberg que será espectacular y se van a cagar».