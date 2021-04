Miguel Bosé cumple 65 años y lo hace con una agenda repleta de proyectos, tranquilo después de la resolución judicial sobre la filiación de sus hijos, y con la ausencia de su madre muy presente. El año pasado, en plena pandemia y solo unos días después de la muerte de Lucía Bosé, Miguel cumplía años. La situación era complicada, en México, sin la felicitación de la matriarca del clan y con el juicio con su ex, Nacho Palau, en el horizonte. La fecha estaba prevista para el 27 de marzo, pero el coronavirus lo trastocó todo.

Este año todo es diferente. La ausencia de Lucía Bosé sigue pesando en su familia, en noviembre y tras celebrarse el juicio por filiación de sus hijos, el juez falló a favor del cantante al negar las pretensiones de Nacho Palau, que aún así tenía posibilidad de interponer recurso. Y hace una semana que conocíamos que el intérprete de ‘Los chicos no lloran’ vuelve a retomar su agenda profesional.

Primero lo hará en televisión. El próximo 11 de abril se hará oficial este regreso a ‘la vida pública’. Bosé ha mantenido una charla con Jordi Évole para su programa en La Sexta, de la que se tienen pocos datos. ‘Lo de Évole’ retoma su actividad tras el parón de Semana Santa, y lo hará por todo lo alto, con la entrevista a una de las personalidades más buscadas de los últimos tiempos. Y es que el cantante lleva mucho tiempo sin hablar en televisión.

No así en redes sociales. Sus comentarios negacionistas y sus críticas al Gobierno acerca de la gestión de la pandemia le valieron los ataques de seguidores y haters, que terminaron por provocar que Miguel decidiera causar baja en twitter e Instagram. A pesar de todo, su hermana Paola Dominguín quiso echarle un capote declarándose antivacunas: «Las vacunas tienen un estudio mucho más largo que esta. Una vacuna que se acaban de inventar yo no me la pongo», dijo hace unos meses.

Miguel Bosé celebra su cumpleaños solo unos días después de festejar el de sus dos hijos biológicos, Diego y Tadeo, que cumplieron 10 años el pasado 26 de marzo. Continúa residiendo en México con ellos mientras que Ivo y Telmo viven en la localidad valenciana de Chelva, junto a su padre Nacho Palau y su abuela Lola Medina. Aunque el magistrado reconoció un régimen de visitas para los hermanos, lo cierto es que debido a la distancia, los niños por el momento se ven cuando el cantante viaja a España con los mayores.

Su voz también fue un problema durante el pasado año. Una afonía persistente hizo que saltaran todas las alarmas, pero parece que esto ya es algo solventado. De hecho, el cantante de ‘Amante bandido’ tiene previsto actuar el próximo 24 de julio en el festival Starlite de Marbella, donde no actúa desde el año 2017. Miguel Bosé cumple 65 años y, cuando oficialmente llega la edad de jubilación, el artista vuelve al tajo con más ganas que nunca: entrevista con Évole y reencuentro con sus fans. ¡Felicidades!