Tras la guerra de Kiko Rivera e Isabel Pantoja, y la docuserie de Rocío Carrasco, otra de las celebrities de los últimos meses ha decidido regresar a televisión. Será el próximo 11 de abril cuando Miguel Bosé vuelva a la pequeña pantalla, y lo hará de la mano de Jordi Évole, en ‘Lo de Évole’. Han sido años sin conceder ninguna entrevista en España, y eso que su litigio con su ex, Nacho Palau, por la filiación de sus hijos ha estado de plena actualidad. Pero el cantante no ha querido pronunciarse al respecto. Ya lo hizo sobre la pandemia y la vacunación, erigiéndose como una de las polémicas voces negacionistas, que despertaron numerosas críticas. Y no solo por la situación que se estaba viviendo, sino también porque el cantante acababa de perder a su madre, precisamente tras haberse contagiado de coronavirus.

Ha sido a través de las redes sociales del presentador y del propio programa, donde han anunciado la vuelta del formato tras el parón de Semana Santa: «Necesitamos descansar para lo que se viene: Miguel y Bosé», escriben. Pero además ya se ha podido ver un avance de lo que será el encuentro del presentador con el intérprete de ‘Los chicos no lloran’.

El domingo que viene descansamos… pero el 11 de abril volvemos. Y no con cualquier cosa. Después de años sin conceder una entrevista en España, rompe su silencio MIGUEL… pic.twitter.com/v2BOSPOSfz — Jordi Évole (@jordievole) March 28, 2021

En el breve tráiler publicado en redes sociales se puede ver a Jordi Évole y a Miguel Bosé frente a frente en un impresionante edificio. No hay declaraciones, tan solo se escucha la canción de ‘Amante Bandido’ mientras se puede leer en pantalla ‘Yo y tú. Tú y yo’, una de las frases que se repite en la letra del mítico hit.

¿Hablarán de la pandemia?¿Se pronunciará Miguel Bosé sobre el juicio de la filiación de sus hijos? Habrá que esperar al próximo 11 de abril. Su testimonio es uno de los más esperados. Han sido varios los allegados al cantante que han hablado sobre lo ocurrido en los últimos doce meses: sus hermanas Paola y Lucía, su exsuegra y hasta el propio Nacho que, a pesar de su discreción, ha mostrado su fortaleza y sus ganas de luchar por conseguir en los tribunales lo que cree que es un derecho suyo y de los cuatro niños. «Por mis nanos, lo que sea», afirmó el valenciano nada más conocer el fallo del juzgado en el que se reconocía el proyecto de familia que tuvieron mientras fueron pareja, pero en el que se desestimó el reconocimiento de la filiación de los pequeños.

Parece ser que esta entrevista de Miguel Bosé en un medio de comunicación español es el primer paso para un ‘regreso’ a nuestro país que está previsto para el verano. Una vuelta a España, al menos en lo profesional. Y es que Starlite ya ha anunciado el concierto de Bosé para el próximo 24 de julio. El cantante vuelve al festival marbellí donde no actúa desde el año 2017, y en el que deleitará a sus fans con sus grandes éxitos.