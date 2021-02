Han pasado dos años desde que salió a la luz la inesperada relación y ruptura entre Miguel Bosé y Nacho Palau. Desde aquel preciso instante una guerra judicial se inició por la custodia de sus cuatro hijos -Diego y Tadeo, que viven en México con el cantante, y Telmo e Ivo, que viven en Chelva -Valenci- con Palau-. Unos días después el escultor valenciano difundió un comunicado al darse a conocer este aspecto de su vida privada donde se concreta que fue una «relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida durante 26 años», además, añade que estas acciones son «necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores». La noche del sábado, Lola Medina se convertía en una de las protagonistas del ‘Deluxe’. La madre de Nacho Palau se ha terminado de sincerar con Jorge Javier sobre la relación que tuvo su hijo con el artista.

La abuela de los pequeños que confesaba a Jorge Javier que estaba algo nerviosa ha querido dejar claro que su paso por el formato de Mediaset era «por necesidad» pese a que ya se lo han ofrecido en otras ocasiones. Lola, que no ha podido evitar emocionarse durante el tiempo que ha durado la entrevista le dijo a un atento Jorge Javier Vázquez: «Todo esto se podría haber evitado si Miguel Bosé hubiese querido llegar a un acuerdo. Ellos tenían un proyecto en común, eran pareja y querían niños. Ellos querían formar una familia y fueron una familia, hasta que las cosas empezaron a ir mal entre ellos. A Ivo y a Telmo no los considera sus hijos».

La madre de Nacho Palau que se ha sentado decidida a dar su opinión, siempre dejando claro que no quería hablar mal de Miguel Bosé por respeto, y que sí ha considerado que su hijo «vivía un poco anulado». «A mi hijo no le importaba que Miguel ocultara su relación con él. A Miguel, quizás, le gustaba jugar con esa ambigüedad», ha explicado en ‘Sábado Deluxe’. Además, también ha contado que: «Nacho lo ha pasado muy mal, cuando habla de sus hijo se pone a llorar.. No entiende que Miguel no se preocupe si a esos niños le falta algo». Por otro lado, Lola Medina también ha querido revelar que Miguel Bosé no les está ayudando económicamente a la vez que ha querido sincerarse y decir: «Sé que si mañana Miguel llama a mi hijo, Nacho sale corriendo (…). Nunca pensé que Miguel dejará desprotegido a mi hijo. Él le dijo que nunca lo haría».

Ha sido una entrevista donde Medina no ha podido evitar emocionarse, ya que ha insistido en decir que: «Si he venido es por necesidad, la situación es complicada y tengo que pagar una hipoteca». «A pesar de lo que ha hecho a mi hijo, aún le guardo cariño a Miguel», se terminaba sincerando mientras daba a conocer que su hijo, lo más probable es que no le estuviera viendo mientras concedía la entrevista, ya que se había puesto un poco nervioso. «Él no quería que hiciera esto pero yo he creído que era el momento oportuno y lo hago porque quiero yo. Esoy asustada es la primera vez que hago algo semejante. se han dicho muchas cosas y también te cansa y me tiro al río. Me he mordido la lengua muchas veces. He chillado en mi casa y me he desahogado», dijo Lola en el avance que ofreció ‘Sálvame’.