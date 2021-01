Navidad complicada para todos, incluyendo a Miguel Bosé y Nacho Palau, o más bien a sus cuatro hijos. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia emitida el pasado 31 de octubre fue clara y a favor del cantante. El magistrado denegó la filiación de los niños, como pretendía Palau, de tal manera que los niños no fueron declarados legalmente hermanos y, por tanto, los padres no tienen obligaciones ni derechos sobre los que no son suyos biológicamente. Esto es: ni Bosé debe abonar manutención a Ivo y Telmo (hijos biológicos de Nacho Palau), ni tiene ningún derecho para decidir sobre su educación y su futuro. Algo que afecta de igual manera al escultor valenciano respecto a Diego y Tadeo (hijos biológicos del intérprete de ‘Amante bandido’). Aunque lo que sí reconoce la sentencia es el régimen de visitas que, previo al juicio, acordó la expareja para los periodos vacacionales.

Y dentro de esas vacaciones está la Navidad. Pero Miguel reside en México con sus hijos y tan solo regresa a España en la época estival. Algo que complica el cumplimiento de estas visitas entre los pequeños, que convivieron como hermanos durante sus 8 primeros años de vida. Esta Navidad, según el portal Informalia, el contacto de los niños ha sido más intenso que de costumbre. Internet ha facilitado este contacto entre ellos, cómo así ha desvelado Nacho Palau: «Los cuatro han jugado juntos en Navidad por FaceTime con los regalos que han recibido».

Un contacto que, aunque beneficioso para los niños, no es suficiente para Palau. Tiene miedo de que la distancia y el distinto nivel de vida, incluyendo sus estudios académicos, termine por hacer mella en la relación fraternal que han mantenido en su momento. José Gabriel Ortolá, abogado de Nacho Palau, está redactando un nuevo recurso contra la sentencia que desestimaba que los niños puedan considerarse hermanos. La expareja de Miguel Bosé recurrirá la sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid, con el objetivo de volver a reclamar la filiación de los cuatro hijos que ambos decidieron tener hace ya 10 años cuando todavía eran pareja.

De hecho, la sentencia afirma que queda probado que los dos padres «decidieron tener hijos y fundar una familia única en la que los hijos serían hermanos y ambos serían padres». Una situación que era conocida por su entorno, al igual que era conocedora de la relación que se prolongó durante 25 años. Pero cada progenitor es padre biológico de un par de gemelos, que nacieron a través de maternidad subrogada, una práctica que no está legalizada en nuestro país.

Precisamente Paola Dominguín, hermana de Bosé, acudió el fin de semana a ‘Sábado Deluxe’, donde habló sobre la relación de su hermano y Nacho, y de todo lo ocurrido en los tribunales. «La realidad es que no están casados y los hijos son dos y dos. Ahí no se puede hacer nada», dijo apoyando la sentencia. «Cuando las cosas estaban bien eran una familia», admitió cuando se le preguntó sobre la situación de la pareja y los niños.

Y además aseguró que el artista intentó que los niños siguiesen juntos tras la separación. Mientras que él pretendía que los cuatro continuasen viviendo bajo el mismo techo en México, Nacho quiso volver a España. «Miguel lo ha pasado muy mal. Desde el principio se ha volcado con los niños, es un padrazo», explicó la exmodelo. Paola también halagó a su excuñado, a quien calificó de ser «un tío majo y muy cariñoso», y explicó que ahora la relación con él ha cambiado y es más cercana.

Lo cierto es que a pesar de que eran una familia, como siempre ha defendido Nacho Palau, y de que Miguel Bosé presentó de manera oficial a los niños como sus cuatro hijos, la separación entre los hermanos es real y de momento, insalvable. Desde que hace dos años la pareja decidiera poner punto y final a su historia de amor después de más de dos décadas juntos, Miguel reside en México con Tadeo y Diego -sus hijos biológicos- y Nacho Palau lo hace en Chelva (Valencia), su localidad natal, con Ivo y Telmo. Allí trabaja como cocinero en una fábrica de embutidos y convive con su madre. Su horario le mantiene la mañana ocupada, pero las tardes son íntegramente para sus pequeños. Y por los cuatro, todo. Su lucha continúa.