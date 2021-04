Miguel Bosé ha hecho su aparición estelar en televisión, después de más de un lustro sin hablar para una televisión de nuestro país. Y lo ha hecho de la mano de Jordi Évole en su programa de entrevistas, ‘Lo de Évole’ durante una larga charla con el comunicador que tuvo su primera entrega el domingo día 11 de abril. El cantante recibió al equipo de La Sexta en México, donde reside desde hace años junto a sus dos hijos biológicos, y allí mantuvieron una amena charla, «entre amigos».

La polémica le persigue desde que comenzó la pandemia cuando, con sus declaraciones negacionistas, levantó una auténtica polvareda que incluso le hizo cerrar sus redes sociales, debido a las innumerables críticas que le llegaban por todos los lados. Pero nada le ha hecho cambiar de idea como dejó claro durante su conversación con el catalán, definiéndose, con orgullo, como negacionista, y además explicando que no utiliza mascarilla ni lleva a cabo la higiene de manos recomendada con gel hidroalcohólico.

Pero esto es algo que ya hablará más en profundidad en la segunda parte que se emitirá próximamente, como adelantaron nada más terminar de emitir esta primera entrega.

La conversación empezó fuerte entre ambos. Miguel Bosé apareció con su imagen habitual, vestido de negro, y con la afonía que le acompaña desde hace un tiempo. No tuvo reparo en admitir que, aunque ahora no hace vida social sí ha sido una persona que se lo ha pasado muy bien y que ha experimentado «con lo que tenía que experimentar». «Me he drogado durante 20 años», ha reconocido sin miramientos. «Llegó a convertirse en un hábito diario. Tomaba dos gramos al día, pero además eran copitas, tabaco, maría», ha dicho sin problema. Pero llegó un día que lo dejó de manera radical, «fue antes de un concierto cuando me dijeron que todo estaba preparado, todo».

Es uno de los mejores artistas de nuestro país, pero sus problemas personales le han pasado factura y ahora, al no poder casi cantar, ha centrado su carrera en ejercer de coach en ‘La Voz México’. Su problema de garganta se debe a «una afonía emocional», como ha explicado haciendo referencia a los problemas que ha tenido con quien ha sido su pareja. Eso sí, sin nombrarle en ningún momento. «Cuando el enamoramiento ha desaparecido, la amistad se difumina y se pierde la admiración por el otro, que es algo muy necesario, cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación…aguantas. Y cuando aguantas se envenena todo y cuando estalla empiezan los problemas serios.

Bosé comenzó diciendo «mi familia», pero de inmediato rectificó. «Más bien el acuerdo de convivencia al que yo llegué», reafirmándose en su declaración que ya dio ante el magistrado en el juicio por la filiación de los niños. «Me he llegado a quedar totalmente sin voz».

Mis hijos se daban cuenta de lo que pasaba y yo les explicaba, les escribía más bien: «Papá no puede hablar, papá se tiene que curar…Fue un ejercicio de humildad. Había hablado demasiado», ha dicho.

El intérprete de ‘Amante Bandido’ ha reconocido que ha ganado mucho dinero, pero que en la actualidad tiene que tirar de reservas, aunque también ha explicado en qué ha gastado parte de su fortuna. «He ganado mucha pasta, pero he pagado muchos colegios, mucha familia, muchos amores», ha comenzado diciendo. «Por amor he hecho grandes regalos, por ejemplo casas, terrenos, apartamentos . Por darles una seguridad. He regalado coches, viajes», ha continuado confesando ante un Évole atónito.

También ha hablado de sus padres. Adora a los dos, a pesar de los choques que tuvo con su progenitor, el torero Luis Miguel Dominguín. Y de su madre, que falleció hace un año, ha llegado a confirmar que «no murió de covid, no tenía coronavirus. Y ha ido más allá admitiendo que «se la sedó hasta la muerte. No te dejaban sacarla de allí, no podías ir a visitarle». El cantante ha reconocido que nunca pensó que iba a perderla, y que tuvo que despedirse de ella por teléfono. «Ha tenido una vida plena, fantástica, con un marido al que amó hasta el último día, unos hijos que le han hecho vivir orgullosa y con sus nietos».