La guerra entre Nacho Palau y Miguel Bosé continúa, pero parece que las aguas están volviendo a su cauce. Casi tres años después de que se conociera su ruptura sentimental, el valenciano ha comenzado a retomar antiguos hobbies. Algo que ha llegado acompañado de un cambio de imagen radical. Con el pelo rubio, rapado y sin barba, así es como ha reaparecido el escultor en sus redes sociales, que no ha dejado indiferente a nadie y que muchos de sus seguidores han aplaudido a juzgar por los mensajes que le han escrito tras compartir esta última fotografía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

En ella aparece junto al cantante y compositor valenciano Marcoo y el productor Julio Valdeolmillos, en lo que parece un local de ensayo. «Recordando viejas aficiones…¡algo bueno seguro!», escribe Nacho en su perfil de Instagram. La misma instantánea ilustra el perfil de Marcoo que ha dado alguna pista de lo que parecen estar preparando: «Juntarse con amigos y familia para componer no tiene precio. Vaya dos temazos que salieron ayer. Qué ganas de enseñaros todo».

Son su familia y sus amigos, quienes están arropando a Nacho en esta nueva etapa tras su separación de Miguel Bosé. Después de su ruptura se instaló en la localidad valenciana de Chelva donde vive con su madre Lola Medina y sus dos hijos biológicos, Ivo y Telmo. Allí trabaja en una fábrica de embutidos, y sigue centrado en la lucha judicial para que se reconozca la filiación de los cuatro niños, nacidos durante su relación con el intérprete de ‘Amante bandido’. Aunque en primera instancia el juez dio la razón al artista, Palau interpuso un recurso que, según la resolución, podría dar un vuelco a la historia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

Por el momento, y según la sentencia del juicio que se celebró el pasado 19 de octubre en Madrid, se ha concedido un régimen de visitas para que los cuatro hermanos puedan pasar tiempo juntos. Pero que Miguel resida en México lo complica todo, y el nivel adquisitivo de su ex no le permite viajar con la frecuencia que quisiera hasta Sudamérica para llevar a cabo estos encuentros. Y aunque su posición económica podría mejorar, gracias a las distintas ofertas televisivas que se han puesto encima de la mesa del escultor, según publicaba LOOK en exclusiva hace unos días, Nacho Palau ha preferido rehusar ser concursante de la próxima edición de ‘Supervivientes’.

Quién sí se ha sentado en un plató de televisión ha sido su madre. Lola Medina acudió hace unas semanas a ‘Sábado Deluxe’ para defender la postura de su hijo, así como a sus cuatro nietos. Sus declaraciones arrojaron luz sobre la relación de 26 años que mantuvo la pareja, aunque fue algo que nunca saltó a la luz, por expreso deseo de ambos.

Miguel siempre ha destacado por defender con uñas y dientes su intimidad, hasta el punto que cuando anunció que era padre de cuatro niños, nada se sabía de la persona con la que compartía su vida. «Miguel ha hecho mal las cosas, separar a cuatro niños que son hermanos no está bien», dijo Lola durante su intervención. «Ellos tenían un proyecto en común, eran pareja y querían tener niños. No es verdad que no quisieran ser familia, fueron como las parejas que quieren adoptar a un niño y les quieren desde que lo tienen. Fueron una familia hasta que empezaron a ir mal las cosas entre ellos», aclaraba. Y fue tajante al afirmar que «Nacho considera hijos a los cuatro, pero Miguel ha dicho que no, que solo a dos».