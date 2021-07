Paz Padilla explica la visita de la Policía a su casa en plena fiesta

Paz Padilla ha vivido este fin de semana uno de los aniversarios más tristes y dolorosos, el del primer año sin su marido, Antonio Juan Vidal. El abogado fallecía el 18 de julio de 2020 a causa de un tumor cerebral que les separó cuando estaban viviendo lo más bonito de su relación. En este tiempo, la presentadora ha compartido su forma de vivir el duelo, que además le ha servido para escribir el libro ‘El humor de mi vida’, que ha ayudado a muchas personas a tener otra visión de la muerte y la pérdida de un ser querido. Un tema sobre el que ha hablado largo y tendido en televisión, no solo en ‘Sálvame’, también en ‘Mi casa es la tuya’, donde le contó a Bertín Osborne que bailó en la iglesia durante la misa de Antonio y que después celebraron su vida en la playa de Zahara de los Atunes, la misma en la que se dieron el ‘sí, quiero’.

Por eso, no es de extrañar que este sábado, cuando se cumplía un año de la muerte del abogado, Paz Padilla haya celebrado una fiesta. Nada de misas ni ritos tradicionales, sino una reunión con amigos en la que todos tenían que ir disfrazados de personajes fallecidos. El ‘problema’ vino cuando la policía llamó a su puerta debido después de que alguno de sus vecinos les llamara. Este lunes, la gaditana ha acudido a puesto de trabajo en Telecinco y ha explicado qué es lo que sucedió para atajar los rumores.

«Fuimos todos disfrazados de alguien muerto, yo fui de Amy Winehouse, mi hija de Cleopatra. Incluso vino la policía dos veces, son amigos míos y me decían: ‘Paz, te vamos a poner una multa y yo les decía, pero si la música no está fuerte’. Me daba igual, porque yo era feliz porque Antonio estaba allí. El amor está por encima de la angustia y del dolor», ha comenzado diciendo ante las cámaras.

Y aunque para muchos la visita de la policía habría bastado para poner punto final a una fiesta, no para Paz, que quiso recordar al gran amor de su vida rodeada de los amigos que tenían en común y de su hija, Anna, que ha estado a su lado en todo momento. «Pienso que existen los universos paralelos, sé que está de otra forma y está cerca, para mí no hay una fecha, cada día le echo de menos, pienso en él, y eso lo voy a sentir siempre, no es cuestión de que pase el tiempo. ¿Cómo voy a olvidar? Quiero que mi hija me recuerde todos los días cuando me muera, pero que me recuerde con amor, no con angustia. Y por eso el sábado hice una fiesta hasta las tres de la mañana y la temática era ‘El país de nunca jamás’, porque es donde creo que él está».

«Quiero recordarle como un tío muy grande, honesto, honrado, que me quiso muchísimo, como un gran padre, un gran amigo, un gran hombre. Le quiero dar las gracias al universo por haber puesto a mi media naranja en mi camino. Sé que nos separamos, pero como puse en la lápida: ‘Espérame para volver a encontrarnos’», ha terminado diciendo, haciendo una preciosa declaración de amor.