Beatriz Trapote y Víctor Janeiro están disfrutando al máximo el tiempo que les queda juntos antes de que el hermano de Jesulín de Ubrique se embarque en su nueva aventura televisiva. Según se confirmaba hace unos días, Víctor va a ser uno de los participantes en el nuevo reality de Telecinco, Pesadilla en el paraíso, donde va a compartir espacio con rostros conocidos del panorama nacional como Gloria Camila Ortega, Omar Sánchez, Pipi Estrada o Mónica Hoyos, entre otros.

Ante la inminente marcha de Víctor para concursar en el espacio, la pareja ha querido aprovechar para celebrar el bautizo de su hija menor. Una fiesta familiar que por fin se ha festejado, ya que Brenda nació en un momento complicado por la crisis sanitaria del coronavirus, lo que no ha permitido que hasta ahora se organice una celebración con toda normalidad.

Para esta cita, Beatriz Trapote se ha decantado por un favorecedor y elegante vestido en midi y de escote asimétrico color malva, con una pequeña capa en la zona de los hombros, que se puede quitar y poner a voluntad. Se trata de un modelo a medida de la firma Belulah, que ha combinado con unas sandalias a tono. La periodista ha optado por llevar el cabello semirrecogido y un maquillaje suave en tonos rosas. Por su parte, la pequeña Brenda ha llevado un vestidito corto en tono beis y gorrito a juego.

A lo largo de los últimos días, la mujer de Víctor Janeiro ha ido compartiendo algunos detalles de cómo iba a ser la celebración del bautizo de su hija pequeña. La periodista ha publicado algunas imágenes de la decoración o de los postres que se iban a servir en la jornada. Globos de colores, una tarta artesana y pastelitos han sido algunas de las cosas de las que han disfrutado en este día tan especial para la familia.

Según ha trascendido, a la fiesta no han faltado a la fiesta los hermanos de Víctor Janeiro, aunque no se saben más detalles por el momento. Sin duda, un momento perfecto para que la familia se reúna antes de la marcha de Víctor para su participación en Pesadilla en el paraíso.

Hace unos días, la propia Beatriz Trapote confirmó a la revista Semana hace unos días que la familia estaba encantada con el fichaje de su marido por el reality de Mediaset: «Vivo en Cádiz, tengo tres niños pequeños, mis negocios de manicura, una cafetería… Tengo que quedarme a cargo de todo y no me puedo comprometer para ir todas las semanas. Aunque evidentemente algún día iré. Cuando pueda y cuando haya algo importante, yo estaré ahí apoyándole al 100%», explicaba la periodista, que contó además que en los últimos meses, la familia no lo ha pasado bien debido a las consecuencias de la pandemia, que ha afectado a sus proyectos. «Tenemos tres hijos y hay que alimentarlos», comentaba.