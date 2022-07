Como cada sábado noche, Déjate querer ha contado con un invitado muy especial. Esta vez ha sido Víctor Janeiro, junto a su mujer Beatriz Trapote, quien se ha sentado en el espacio conducido por Toñi Moreno para ofrecer una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha. El matrimonio no solo ha recordado su historia de amor, sino también las claves para sobrellevar el ser una familia numerosa. Sin embargo, el momento más emotivo de la noche ha sido cuando Víctor, entre lágrimas, ha hablado por primera vez de la muerte de su padre.

Un amargo momento

El 9 de agosto de 2020, Humberto, padre de Víctor y Jesulín de Ubrique, perdió la vida a los 76 años debido a una serie de complicaciones por la diabetes que padecía hacía años. Un duro momento que se ha grabado para siempre en la memoria del torero y que, al recordarlo en el plató de Telecinco no ha podido evitar llorar desconsoladamente. “Cuando recuerdo algún momento duro de mi familia, el más es la muerte de mi padre. Nunca uno está preparado para estas circunstancias, ni mucho menos. me acuerdo todos los días de él”, se ha sincerado frente a la conductora del programa, que tampoco ha podido evitar emocionarse.

Se trata de la primera vez que el hermano de Jesulín de Ubrique habla públicamente de la pérdida de su padre. “No se fue como hubiese querido, si hubiésemos estado todos juntos hubiese sido mejor. Siempre nos tuvo de su parte y estábamos a todo lo que él necesitaba”, ha dicho con la voz entrecortada y visiblemente afectado. Asimismo, ha recordado lo último que su padre supo antes de morir: “Él no conoció a mi hija Brenda. Lo último que supo cuando le visitamos en la UCI fue el embarazo”. Una emoción y una melancolía que se ha vivido en todo el plató, incluso su mujer Beatriz no ha podido evitar las lágrimas, aunque como buen apoyo fundamental del torero, ha sacado fuerzas de flaqueza para animarle: “Es normal, nunca había recordado a su padre en un plató de televisión. Es bonito emocionarse y recordarle. Nuestros hijos lo tienen muy presente. Mi hijo Víctor siempre que hace un dibujo de la familia pinta a su abuelo Humberto en el cielo”.

Una familia numerosa

Y es que, como ya han demostrado en más de una ocasión, para ellos, lo más importante es su familia. Una numerosa familia que no ha sido fácil de conseguir. “Ha sido muy duro. Más cuando te planteas que quieres ser mamá y te dicen que no es posible de la forma natural”, ha confesado Beatriz, que tuvo que recurrir a la reproducción asistida para cumplir su sueño de ser mamá, algo que siempre trató con normalidad en sus redes sociales. “Hoy por hoy me alegro de haberlo contado. Quería mantenerlo en la intimidad, pero surgió. Yo he tenido cinco estimulaciones y nueve in vitro para conseguir tres niños. Ayudar a la gente y que la gente lo vea como algo normal. Quiero el día de mañana poder contarle a mis hijos lo mismo”, se ha sincerado sobre un tema que aún sigue siendo bastante desconocido en la sociedad.

Pero, pese a las dificultades, Víctor y Beatriz se han consolidado como el tándem perfecto. Su historia de amor fue a primera vista, cuando ella, en su trabajo como periodista, tuvo que entrevistar al torero y saltaron las chispas. “Después de ese reportaje, él quería venir a Madrid a verme. Para mí era un amigo, pero a los meses salieron imágenes nuestras en televisión. Ya decidí irme a vivir a Andalucía”, ha revelado Beatriz que, además, ha confesado que apostó por su amor desde el principio.

“Lo dejé todo para descubrir si la relación iba para adelante o no. Lo dejé todo por amor. Nunca me he arrepentido”, ha sentenciado. Una pareja llena de amor y complicidad que, tras 15 años de romance, han conseguido formar una preciosa familia.