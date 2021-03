Beatriz Trapote y Víctor Janeiro no podían esconder su tremenda alegría ante los medios de comunicación. El feliz matrimonio ha posado por primera vez ante las cámaras junto a su tercer hijo, una niña que nació el pasado miércoles 10 de marzo y que ha recibido el nombre de Brenda. La presentadora ha recibido el alta esta misma mañana, pero antes de abandonar el Hospital Puerta de Jerez se ha dejado fotografiar con su pequeña en brazos, a quien miraba absolutamente embelesada.

Vestida con una chaqueta verde militar y una camiseta estampada, Beatriz Trapote se ha mostrado muy recuperada del parto. A su lado, siempre con su camisa formal y pantalón, su inseparable Víctor Janeiro. Ambos han logrado formar un matrimonio sólido, sin fisuras y que ha dado como fruto una bonita familia numerosa. Brenda se une a Víctor (5 años) y Óliver (2), que pronto se convertirán en los compañeros de juegos perfectos de su hermanita.

La pareja está viviendo un momento muy dulce y así lo expresaba la mamá en su cuenta de Instagram, unas horas después del nacimiento de su primera niña: «Brenda ya está aquí. Estamos súper felices @victorjaneiro. Ha sido un parto largo y duro pero, como siempre digo, el resultado merece la pena. Brenda ha nacido a las 20.27h con 3,020 gramos».

El nombre de su hija fue muy meditado por los dos. Durante la inauguración de un nuevo negocio juntos hace unos meses desvelaron cómo fue el proceso de elección: «Mira yo dije que quería un nombre que empezara por ‘b’ porque seguiría mi línea, estuve buscando y me dieron muchas opciones y entre ellas, nos hemos quedado con el nombre de Brenda. Es un nombre original significa valiente y fuerte como una espada y creo que en momentos en los que estamos de pandemia y de lucha pues yo creo que nuestra niña nos tiene que acompañar», comentaba Trapote.

A diferencia de sus dos hijos anteriores, Brenda ha nacido en marzo y no en diciembre. Esta es la gran alegría del año para la pareja, que venía de unos meses de duelo tras la muerte de Humberto Janeiro. Beatriz Trapote se encontraba ya embarazada cuando su suegro falleció y reconoció que él se fue sabiendo que tendría una nueva nieta. La figura del padre de Víctor Janeiro ha sido referencial para ella y así lo contaba en una charla que tuvo con este digital esta misma semana: «Todas las noches a mi hijo Oliver, le leo ‘mi abuelo es una estrella’ dedicado al abuelo Humberto. Para mí, mis suegros, son como si fueran mis padres. Me llevo muy bien con ellos. Y mis padres también tienen muy buena relación con ellos. Yo sentí mucho que mis hijos no pudieran seguir disfrutando de su abuelo. Mi suegra ahora es más mayor y además esta convaleciente disfruto ya mucho de sus nietos mayores, de los hijos de Jesús y ahora está disfrutando de los míos en otra etapa». Trapote publicó este emotivo post cuando Humberto se marchó para siempre.

A partir de ahora, la pareja se podrá ir a casa a descansar. Allí empezarán a disfrutar de su tercer hijo. Brenda harás las delicias de sus padres y hermanos, que le darán todo el cariño del mundo en estos primeros meses de vida. ¡Muchas felicidades!