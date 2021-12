La noticia del embarazo de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha pasado a ser una de las más comentadas del panorama nacional. Y no es para menos, ya que al ser un hecho de lo más inesperado ha conseguido llenar de alegría tanto a los futuros padres como al resto de los familiares más cercanos a ellos. Y es que según Aurelio Manzano, la odontóloga y el torero se enteraron hace dos semanas de la buena nueva, momento en el que se lo comunicaron a sus más allegados.

Aunque fue ayer cuando el anuncio se hizo público, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote ya habían tenido tiempo de asimilar esta nueva llegada a la familia. Así lo confirmaba la periodista ante uno de los reporteros de Gtres: “La sorpresa nos la llevamos cuando nos llamaron, pero vamos, que nunca es tarde si la dicha es buena. […] Estamos muy contentos. Ellos nos lo habían avisado hace una semanita, pero bueno, estábamos esperando a que saliera la noticia para que todos lo supierais”, confesaba visiblemente feliz. Y es que hace tan solo unos meses, la cuñada de María José se convertía en madre por cuarta vez al dar a luz a su pequeña Brenda, por lo que los primos apenas se llevarán un año de diferencia: “Para Brenda va a ser su primito o primita de juegos”, decía entre risas.

Además de ser un embarazo muy especial para Campanario también lo es para Trapote, que nunca había visto a su cuñada en esta situación y está deseando vivir esta etapa junto a ella: “Nunca había visto embarazada a María José. Cuando la conocí el niño tenía un añito o así y Julia tendría tres, así que muy bonito. A mí me encanta, qué te voy a decir. Me encanta un embarazo, me encanta un bebé”, aseguraba con mucha alegría. Dejando entrever la buena relación que existe entre las esposas de los Janeiro, Beatriz contó cuál fue su reacción al saber del embarazo: “Le he dicho: ‘Esto lo has hecho para animarme a por el cuarto’”, pero lo cierto es que la comunicadora no tiene ninguna intención, por el momento, de convertirse en madre de nuevo: “No, no. Déjate. Ya con tres tenemos bastante”, aclaraba.

Pese a que no quiso dar muchos detalles sobre cómo se encontraba la esposa de Jesulín, Beatriz Trapote sí que hizo referencia a la abuela de la criatura en camino: “Carmen ya, fíjate, diez nietos. Ya preparando unas Navidades especiales”. Pero lo cierto es que aún no tienen clara cuál será la fecha en la que los Janeiro y sus esposas e hijos se reúnan para celebrar la gran noticia y todo lo que está por llegar: “Estamos decidiendo. Mi hermano también vive en Londres y ellos con su familia, ya lo organizaremos, pero juntos estaremos que es lo importante”, zanjaba la nuera de Carmen Bazán. Lo que sí está claro es que este puente será el pistoletazo de salida a la Navidad en el domicilio de Víctor Janeiro, ya que la propia Beatriz se ha encargado de comprar un montón de adornos propios de la fecha para ponerlo todo a punto.