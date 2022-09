Miguel Bosé y Nacho Palau dan un importante paso en su reconciliación

El 25 de agosto marcó un antes y un después en la vida de Nacho Palau. El escultor llevaba ya un mes en España tras haberse convertido en finalista del reality de Supervivientes. Palau revelaba a golpe de comunicado que padece un cáncer de pulmón.

“Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas médicas, que estoy pasando un cáncer pulmonar que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato”, comenzaba explicando. “Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad”, finalizaba.

Como era de esperar, el exconcursante del espacio conducido por Jorge Javier Vázquez recibió numerosas muestras de cariño en el que es uno de los momentos más complicado de sus vidas. Debido a la enfermedad de Palau, se ha producido un acercamiento con Miguel Bosé, su expareja. El artista se puso en contacto con él para así transmitirle al que un día fue el amor de su vida su preocupación por su estado de salud. Ahora, ha salido a luz que se han reconciliado.

Según ha detallado la revista mexicana TV Notas, el artista ha dicho que: “Si algo te pasa, yo me haré cargo de tus hijos”. Es necesario recordar que, Nacho tiene dos hijos que nacieron por vientre de alquiler cuando ambos eran pareja. El citado medio ha realizado también una entrevista a un amigo de Nacho. Según esta persona, Miguel Bosé le ha indicado a Palau que se hará cargo de sus hijos si le sucediera algo. «Por fin hubo algo de paz entre ellos», ha señalado el amigo del escultor. «Sin embargo, lo que definitivamente los acercó, fue el diagnóstico de Nacho», ha añadido la fuente.

“Esta noticia fue un golpe muy fuerte para Miguel. Aunque ya llevan seis años separados y han estado en problemas legales, Miguel considera a Nacho como el amor de su vida. Imagínate, 26 años juntos”, ha contado el amigo. «Tanto le impactaron las palabras a Miguel, que de inmediato mandó a sus dos hijos a España para que estuvieran unos días con Nacho y le inyectaran ganas de vivir», ha continuado.

Hace tan solo unos días Nacho Palau se convertía en el protagonista de Déjate Querer, espacio capitaneado por Toñi Moreno en Telecinco y que ameniza las noches de los sábados. La entrevista fue grabada cuando regresó de Honduras, pero no se ha emitido hasta ahora. “La valentía, las ganas de dejar ya de sufrir, de pensar que no me lo merezco… Quitarme tonterías y prejuicios. Quiero vivir y pensar qué quiere Nacho Palau para ser feliz y qué necesitan los niños para estar felices. Ser feliz y hacer lo que me dé la gana, pensar en mí y sin miedo”, dijo muy sincero.

Después de mencionar a los hijos que tiene en común con el hermano de Lucía Dominguín, Nacho aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras. “He sentido nostalgia de que le vaya bien. Quiero llamarle, quiero ir por los niños, me apetecer verle y darle un abrazo, he vuelto muy guay. No quiero rollos”, comentó.