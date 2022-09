La petición de Nacho Palau a Miguel Bosé sobre su futuro

Supervivientes ha supuesto un antes y un después para Nacho Palau. El concursante se embarcó en una nueva aventura en la pequeña pantalla y, tras luchar contra viento y marea por mantenerse hasta el final del reality show, regresó de Honduras con una mentalidad completamente cambiada. Tan solo 24 horas después de la final del concurso, el ex marido de Miguel Bosé se sentó en el plató de Déjate querer y, ajeno por aquel entonces al cáncer que ahora padece, abrió como nunca su corazón. Ahora, ha salido a la luz la entrevista.

Recién aterrizado en España, Nacho ha dejado muy claro lo que quiere a partir de ahora: “La valentía, las ganas de dejar ya de sufrir, de pensar que no me lo merezco… Quitarme tonterías y prejuicios. Quiero vivir y pensar qué quiere Nacho Palau para ser feliz y qué necesitan los niños para estar felices. Ser feliz y hacer lo que me dé la gana, pensar en mí y sin miedo”. Tras mencionar a los hijos que tiene en común con el hermano de Lucía Dominguín, el ex superviviente ha aprovechado la oportunidad para dedicarle unas emotivas palabras al hombre que un día le robó el corazón. “He sentido nostalgia de que le vaya bien. Quiero llamarle, quiero ir por los niños, me apetecer verle y darle un abrazo, he vuelto muy guay. No quiero rollos”, ha comentado, afirmando que durante su estancia en Honduras se acordó mucho de él.

Y es que, aunque su relación ya es un punto y final y lidiar con la separación no ha sido tarea fácil, Nacho Palau ha regresado con otra mentalidad, con el único objetivo de vivir con cordialidad, y le ha lanzado una petición al que un día fue el amor de su vida: “Que estemos relajados, que llamen a papá Miguel cuando estén conmigo cuando les dé la gana, que haya cordialidad. Hacer lo que sea por mis cuatro hijos. Eso espero que lo haga él”. Una entrevista sincera y emocionante a partes iguales en la que Palau ha confesado que el amor de su vida había sido siempre Miguel Bosé: “Me gustaría darle un abrazo, decirle ‘te quiero mucho y dejemos las imbecilidades’. Vivir y hacer todo por ellos. Él su vida y yo la mía pero querernos, respetarnos, contarnos… Le veo muy solo, nadie le dice nada, nadie le habla con libertad”.

Un nuevo amor

Después de haber hecho frente a una complicada separación con enfrentamientos judiciales de por medio, el concursante de Supervivientes ha vuelto a darle una segunda oportunidad al amor de la mano de Cristian Villela. Un romance hasta la fecha desconocido que comenzó hace ya dos años. El ex marido de Miguel Bosé quiso sorprender a su novio con una declaración de amor en la que ha sido su primera vez en un plató de televisión. “Cuando me tocó hacer el puente y vi la palabra amor me vino a la cabeza y me salió porque el amor es él, le he echado mucho de menos en el concurso. Es una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho. Le adoro, le quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él”, ha confesado visiblemente emocionado.

Y es que, aunque su historia de amor estaba más que consolidada antes de que Palau viajara a Honduras, lo cierto es que ha sido durante el concurso cuando se ha dado cuenta de lo mucho que significa Cristian en su vida. “Me conquistó con su paciencia, su calma, su apoyo, por cosas que incluso no he sido consciente hasta que estuve en la isla”, ha comenzado relatando. Tal y como él mismo ha confesado, durante estos dos años de relación, le ha puesto muchos peros, barreras y escudos, algo de lo que ahora se arrepiente: “Me ha ayudado en el peor momento, con mi madre enferma, sin poder estar con mis hijos, con una situación laboral nefasta… Cuando aparece Cristian todo se comparte, me apoya cuando lloro y me dice ‘no te preocupes’”.