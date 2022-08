El revelador mensaje de Nacho Palau en plena lucha contra el cáncer

Nacho Palau se encuentra en plena lucha contra el cáncer que padece. El pasado 25 de agosto, la ex pareja de Miguel Bosé emitió un comunicado a través de su perfil de Instagram donde dio a conocer la dolencia. «Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas médicas, que estoy pasando un cáncer pulmonar que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato», comenzaba explicando «Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad», continuaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

En medio de esta batalla que está lidiando con gran positividad, Nacho quiso también agradecer todo el cariño recibido. «No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación», explicaba. Antes de finalizar el escrito, hacía una reflexión que quiso compartir con sus seguidores.

«Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices», finalizaba. Unos días después inicio su tratamiento y recibió tres sesiones de quimioterapia, motivo por el que tuvo que ser ingresado en el Hospital Clínico de Valencia. Hace unas horas, el escultor reaparecía a través de las redes sociales donde compartía dos stories, confirmando así que poco a poco está sobrellevando este contratiempo de salud al que se está enfrentando.

Nacho ha compartido una fotografía con una amiga y en otra ha expresado unas palabras. “Va en agradecimiento a todos los que me habéis apoyado en Supervivientes y lo estáis haciendo ahora”, ha indicado.

Fue el pasado viernes cuando Charo Vega, compañera de edición de Palau, intervino en Sálvame y reveló que Nacho había iniciado el tratamiento contra el cáncer que padece. «Ayer pedí su teléfono, porque no lo tenía. Le mandé un mensaje y al segundo me contestaron. Era Christian. Me dijo: ‘Charo, ya está con el tratamiento y está muy cansado’”, contó “Se ha reído y ha llorado y me ha dicho: ‘Charo, te quiero’. Le dije: ‘Tardo dos minutos en estar contigo’”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

Además, Vega dio a conocer que los concursantes con los que ambos coincidieron están preparando una reunión en grupo en la localidad valenciana de Chelva, donde vive Nacho Palau. Visita con la que pretenden mostrar todo su apoyo a Nacho, para así arroparle en esta nueva etapa de su vida en la que tiene que luchar contra el cáncer que padece. Sin embargo, no se ha detallado cuándo se llevará a cabo dicho reencuentro ni tampoco han salido a la luz más detalles sobre este bonito gesto con el ex de Miguel Bosé.