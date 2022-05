Lolita Flores estalla y niega tener cáncer de pulmón: “Les voy a meter una demanda gorda”

El 6 de mayo es un día de lo más especial para Lolita Flores. Esta es la fecha en la que la hija de la faraona da una nueva vuelta al sol, y en esta ocasión puede celebrar haber cumplido nada más y nada menos que 64 años. Pero lo que parecía ser un motivo de felicidad ha acabado siendo empañado por una falsa noticia que no ha gustado nada a la cumpleañera.

En la información en cuestión aparecía que Lolita tenía cáncer de pulmón y que incluso ya era “demasiado tarde” para salvar su vida. Una afirmación que la hermana de Rosario Flores ha negado rotundamente, asegurando además que está dispuesta a llegar más lejos e imponer una demanda “bastante gorda”: “Hoy hago un vídeo porque me parece vergonzoso que a estas alturas donde hay tantísimos problemas y donde tenemos una guerra muy cerca… Hagan este tipo de cosas que no se sabe qué son”, comenzaba explicando este mismo jueves en un post de Instagram en el que ha hablado largo y tendido sobre la importancia de difundir estos bulos: “Aquí pone algo que quiero que leáis: ‘Lolita demasiado tarde… Tiene cáncer de pulmón’. A estos señores los voy a denunciar. Primero porque es mentira y segundo porque no se puede jugar con la salud de la gente”, declaraba, muy segura de sí misma y visiblemente enfadada por todo lo sucedido.

Lejos de dejar ahí su testimonio, la madre de Elena Furiase ha seguido echando leña al fuego: “Un amigo ya lo ha denunciado, pero yo voy a hablar con mi abogado y les voy a meter una demanda bastante gorda. Porque eso no se puede hacer”. Y por último, zanjaba el tema aclarando cómo se encuentra en lo que al ámbito de salud se refiere: “Estoy bien de salud, cumplo 64 años y estoy feliz, renovada por dentro y por fuera, haciendo algo que me gusta. Mis hijos tienen salud y mi nieto también. Es mentira, no tengo cáncer de pulmón y gozo de buena salud”, sentenciaba, firme en sus convicciones.

Por si fuera poco, Lolita también compartió un texto junto a su vídeo en el que era bastante clara con respecto a estas actitudes: “Hay gente que está sufriendo enfermedades tremendas y fulminantes, tenemos una guerra en Ucrania que está acabando con familias enteras, no hay derecho que gentuza de este tipo como los que han puesto esta noticia, tengan un sitio en redes sociales, buenas tardes y gracias de corazón a todos los que me deseáis buenas cosas. Os quiero”, apuntaba.

En cuestión de instantes no tardaron de llegar al post distintos rostros conocidos que brindaron su apoyo a la hermana de Antonio Flores. Este es el caso de Toñi Moreno y Chenoa, además de la propia hija de Lolita, que condenaron duramente estas acciones en diversas plataformas de internet a golpe de indignación y de mensajes cariñosos para calmar la tensión que estaba viviendo la protagonista por lo sucedido a escasas horas de su cumpleaños.