Lolita Flores y Carmina Ordóñez, las dos mujeres del mundo de la tertulia que mantuvieron una intensa amistad hasta que dos hombres se interpusieron en sus caminos. Así se podría definir la relación entre ambas y Viva la vida ha querido recordarla. Tras hacer un repaso de sus vidas y rememorar que, durante bastante tiempo estuvieron separadas, Lolita se ha armado de valor y ha entrado en llamada en el espacio televisivo para pedir perdón.

“Quería pedir perdón públicamente porque ese enfado que tuvimos Carmen y yo fue porque yo no quise dar la cara en el momento en el que ella lo estaba pasando tan mal”, ha comenzado diciendo. Tal y como ha explicado la artista, en su momento Carmina le pidió que declarase como testigo en el juicio por malos tratos contra Ernesto Neyra, a lo que Lolita, por miedo, se negó: “En ese momento no tuve valor y le dije que no porque nunca me lo había dicho tal cual y porque yo tenía miedo, pero me equivoqué. Aunque no lo supiera a ciencia cierta, sí que lo sabía, lo suponía”.

Lolita, muy emocionada, ha seguido sincerándose: “Me arrepiento desde entonces, pero hoy me arrepiento muchísimo más porque la veo en las imágenes, porque he escuchado a Kiko que ha sido muy prudente en no contarlo, pero también lleva toda la razón. Yo tendría que haber dado la cara por ella y no la di en su momento”. A pesar de los años y de que ella ya no está, Flores ha confesado que es algo que nunca se perdonará: “Mira que yo siempre voy de frente, pero ahí me equivoqué y nunca lo he dicho, no puedo perdonarme lo que le hice a mi amiga”.

Kiko Matamoros, que mantenía una estrechísima amistad con Carmina Ordoñez tras varios años de relación profesional, ha salido en defensa de Lolita, intentando así calmarla en este momento de sinceridad tan duro: “Las cosas no eran como son ahora. A Carmen, por contarlo públicamente se le dio lo más grande. Es de entender que una artista como ella, (Lolita) en ese momento, meterse en ese charco podía tener un coste tremendo y tampoco era imprescindible porque ya había otros testimonios”. Lolita, aún culpándose por su actuación, ha rebatido al colaborador: “Ya, pero a mí se me quedó eso dentro”. El próximo concursante de Supervivientes, queriendo ayudar a su amiga, ha sentenciado: “No te preocupes más por eso y perdónate, ella ya te lo había perdonado antes de morir, ella te quería muchísimo, no sabes el coñazo que me dio el día que os reconciliasteis, lo contenta que estaba”.

Lolita Flores y Carmina Ordóñez compartieron casi toda la vida juntas, pero su deseo de mantenerse unidas para siempre se desvaneció por culpa de dos hombres, que decidieron enamorarlas a ambas, Antonio Arribas y Paquirri. La hija de ‘La faraona’ salía con el primero, mientras que su amiga lo hacía con el diestro. Con el paso del tiempo, los romances llegaron a su fin y las amigas se intercambiaron las parejas, hecho que produjo que la amistad entre las dos se fuera enfriando. Cuando ambas rehicieron sus vidas junto a otros hombres, enterraron el hacha de guerra y recuperaron su amistad. “Nada ni nadie podrá romper nuestra amistad. A la vista está que nuestra relación es inquebrantable. Es más de familia que de amistad”, repitieron las jóvenes incansablemente. Ahora, varias décadas más tarde, Lolita recuerda más que nunca a su amiga del alma y, rota de dolor, ha querido pedir perdón, una vez más, a su otra hermana, allá donde quiera que esté.