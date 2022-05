Chenoa y Elena Tablada desvelan los detalles de su encuentro

Inesperado encuentro de dos de las mujeres más importantes en la vida de David Bisbal. Chenoa y Elena Tablada han coincidido en un acto en Madrid y no han dudado en dejarse fotografiar juntas. Es más, incluso Chenoa compartió una imagen de las dos sonrientes en sus redes sociales.

Un encuentro que se produjo hace unos días en la capital, en la fiesta de primavera organizada por la firma Anne Möller y la revista ¡Hola!, a la que han revelado ahora los detalles de este encuentro: “la verdad es que ha sido una cosa muy natural. Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos, y ella también. Lo que más me ha sorprendido cuando la vi es que han pasado dieciocho años y nunca habíamos coincido en ningún sitio”, ha dicho Elena Tablada sobre este tema.

“La he saludado y ha sido normal. Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera. La primera impresión fue buenísima. Como te digo, parecía que ya nos conocíamos”, ha revelado la mujer de Javier Ungría.

Por su parte, la cantante Chenoa también se ha sincerado sobre este encuentro con la que durante unos años fue su ‘rival’: “ha sido natural y somos mujeres con evolución. Las miradas hablan y el contacto ha sido con cariño, desde la buena sintonía. Son muchos años ya”, ha recalcado la artista, que no ha dudado en comentar que ambas estuvieron hablando “de cosas normales, de lo que se habla en una mesa en un evento. Al final, somos personas normales que hablamos de cosas normales”, ha relatado. La cantante también ha asegurado que se alegra mucho de que por fin se hayan podido conocer: “Timing. La vida marca el timing en el que deben ocurrir las cosas. Y este era el momento oportuno. Era el momento perfecto”, ha sentenciado.

Mientras que Elena Tablada ha formado una familia junto al empresario Javier Ungría, padre de su segunda hija, Camilla, en el caso de Chenoa está a punto de casarse en Mallorca con el médico Miguel Sánchez Encinas, con el que por fin ha encontrado la felicidad. La pareja se dará por fin el ‘sí, quiero’ este mes de junio, después de que la crisis del coronavirus haya truncado sus planes de boda.

Tanto Chenoa como Elena Tablada fueron dos de los amores más sonados del cantante David Bisbal. A la mallorquina la conoció durante su participación en el programa Operación Triunfo, en el que ambos demostraron una importante química. Sin embargo, la pareja rompió al tiempo que surgieron los rumores de una posible relación con Elena Tablada, que en ese momento ejercía como presidenta de su club de fans y madre de su primera hija, Ella.

En lo que respecta a David Bisbal, tras varias relaciones ha encontrado la felicidad con Rosanna Zanetti, con la que está casado y tiene dos hijos en común.