Rosanna Zanetti ha reaparecido en Madrid para presentar su nueva colaboración. Se trata de una colección que diseñó después de su segundo embarazo y que no estuvo exenta de obstáculos puesto que coincidió con el confinamiento estricto de marzo de 2020. El taller estaba en Valencia y tuvo que enfrentar dificultades. Cuenta que compaginar el trabajo con la maternidad no le resultó complicado «Porque tengo una buena tribu en casa», una tribu que ha inspirado el nombre para esta colección que ha presentado en Madrid este lunes. Habla de David Bisbal, de su madre, de sus tías maternas que están afincadas en la capital, etcétera.

Sobre la experiencia obtenida al ser madre en dos ocasiones, Rosanna Zanetti cuenta que «mis dos embarazos fueron totalmente diferentes desde el embarazo, al parto a mis niños. Cada vez nos ponemos las expectativas más altas y luego los conceptos previos se caen. Es mejor no ponérselas demasiado elevadas». Prefiere no volver a caer en el error de planear cómo le gustaría que fueran las cosas relativas a los hijos.

Hace poco que la pequeña Bianca cumplió un añito de edad. Nacida en plena pandemia, Rosanna cuenta que «ha ganado más independencia, tiene más autonomía y lo agradezco mucho porque cuando tienes dos niños tan pequeños te hace más fácil la crianza». La modelo venezolana reconoce que le gustaría parar el tiempo. Y lo hizo en parte ya que se tomó un descanso de dos años en su trabajo para poder dedicarse plenamente a su familia y a sus embarazos. La pandemia y sus restricciones ayudaron a ello.

Zanetti responde a la gran pregunta: «¿Ampliar la familia? Me encantaría tener un tercer hijo. El 3 siempre ha sido mi número. Mi hermano y yo somos dos y siempre pensé que hacía falta un tercero. No tengo la puerta cerrada pero no sería a corto plazo porque tengo dos niños muy pequeños que requieren mucha atención y que me gusta dedicarles tiempo. Cuando te quedas embarazada tienes que dividir tu tiempo y a veces sientes que no puedes abarcarlo todo, te puede hacer sentir mal como madre. Por ahora, calma.

Sobre David Bisbal, Rosanna Zanetti cuenta que ya está «muy bien» y recuperado del positivo en COVID-19 que dio a principios de mes. Su mujer cuenta que «esta semana está más relajado para poder compartir en familia. Ha sido un mes de gira, una semana de confinamiento… y esta semana vamos a estar dedicados a la familia y recuperando ese tiempo que no estuvimos juntos.

Rosanna se define como una mujer feliz y sin demasiadas metas que cumplir: «Personalmente me encuentro súper bien y en lo laboral feliz con todos los proyectos que me van saliendo». Además, se descubre como una mujer a la que no le gustan demasiado las sorpresas y que prefiere llevar las cosas organizadas. Sobre lo que evita pronunciarse es de la paz que han firmado David Bisbal y Elena Tablada tras años de problemas y enemistad.