David Bisbal y Elena Tablada felicitan a su hija por su 11º cumpleaños

Han pasado ni más ni menos que 11 años desde que la hija de David Bisbal y Elena Tablada viniera al mundo. Lo que empezó siendo la consolidación de un romance que apuntaba alto ha terminado por ser el único denominador común que la expareja tiene hoy en día. Enfrentados desde hace tiempo en los tribunales por cuestiones relativas a la privacidad de su propia hija, ambos han ‘coincidido’ este lunes para festejar una fecha especial, el aniversario de su pequeña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hell 🐾Elena Tablada (@hellentablada)

Ambos han publicado diversos mensajes en sus redes sociales para felicitar a su hija. La modista ha colgado una imagen junto a Ella en la que aparece dándole un beso en los labios, acompañada de un sentido texto: «Gracias a la primera que me enseñó el amor incondicional, crudo, libre y sin barreras», comenzaba escribiendo.

Elena Tablada se ha puesto poética recordando el momento del alumbramiento: «11 años desde aquel día en Miami que la vida me regaló lo que me haría ser mejor y más grande, la que me enseñó que amar tan fuerte a veces duele y aprender a permitir que mi corazón pasee por el mundo fuera de mi cuerpo, con forma de princesa, pelo de sirena y personalidad de unicornio». Por último, ha elogiado la figura de su niño, que está más cerca de ser toda una mujer: «Mi máximo logro fue conseguir lo que eres a día de hoy, esa manera de sentir, tu dulzura al hablar, tus valores y tu luz… no los pierdas nunca. Te amo mi mujercita bella! Gracias por elegirme. Aunque tú no lo sepas, cada día aprendo de ti. 🤍✨ SIGUE BAILÁNDOTE LA VIDA!», ha concluido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal)

Más escueta pero igualmente emotiva ha sido la felicitación de cumpleaños de David Bisbal. Sorprende que tanto el padre como la madre se refieran a su hija como su «princesa». El almeriense ha publicado una imagen de su hija de espaldas delante de una mesa donde hay globos, tartas y demás artículos de celebración de cumpleaños. Lo ha acompañado de un bonito texto en el que ha desvelado que esta bonita les ha llegado mientras estaban confinados: «Nos ha tocado otro cumpleaños en confinamiento, pero no por ello tendría que ser menos especial. 11 años, no me lo creo mi princesa crece!💕».

Los años posteriores a la ruptura entre Elena Tablada y David Bisbal fueron tremendamente difíciles. Ambos estaban en las antípodas de una separación amistosa y durante mucho tiempo bregaron en los juzgados con su hija como víctima colateral de su lucha. No obstante, los dos lograron llegar -con mucho esfuerzo- a punto de entendimiento y firmaron la paz el pasado mes de noviembre. Fue un gesto lo que dio pie a pensar que entre ellos se había suavizado la tensión. Elena Tablada llegaba de un viaje y al ser preguntada por si había felicitado a David Bisbal respondió con un contundente: «Por supuesto».

Otro aliciente que ha facilitado la reconciliación de Bisbal y Tablada es el nacimiento de sus hijos con sus respectivas parejas actuales. Su hija en común se ha convertido en la perfecta hermana cuidadora de Camilla, la hija que Elena tiene con Javier Ungría, así como de Matteo y Bianca, descendencia del cantante con Rosanna Zanetti.

Otra polémica que ha envuelto a Elena Tablada en las últimas semanas ha sido a raíz de las supuestas irregularidades que cometió su cuñada a la hora de celebrar su boda. La modista ha puesto punto y final a este revuelo asegurando que la hermana de su marido cumplió escrupulosamente con todos los protocolos.