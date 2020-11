Elena Tablada ha vuelto a Madrid junto a sus dos hijas Ella -fruto de su relación con David Bisbal- y Camila, su primera hija en común con su actual pareja, Javier Ungría. La relación que ha tenido siempre la diseñadora con el cantante ha sido una constante montaña rusa, aunque en algunas de sus últimas declaraciones ha tendido la mano al intérprete de ‘Si tú la quieres’ para poder llevarse lo mejor posible por el bien de la pequeña. En su llegada a la capital han recibido a Tablada una multitud de periodistas que no han dudado en preguntar si había felicitado a David Bisbal por su reciente paternidad.

Una de las reporteras de Gtres le ha preguntado: «¿Has podido felicitar a David Bisbal?» a lo que amablemente ha contestado «Por supuesto». Sin embargo cuando le han vuelto a realizar otra preguntas sobre si está contento el artista, la diseñadora ha sido algo más tajante con la respuesta: «Eso se lo tienes que preguntar a él». Después afirmaba que Ella estaba muy feliz con la llegada del nuevo miembro de la familia, Camila que vino al mundo el pasado 21 de abril en plena primera ola de la pandemia que está azotando con fuerza el mundo entero.

Estas palabras de Elena Tablada que dan tregua a su mala relación con David Bisbal llegan unos días después de que se sembrara la polémica en las redes sociales tras una publicación de Rosanna Zanetti. Una fotografía de la venezolana posando junto a un carrito y productos de bebé han sido de lo más criticada. «Vaya vaya luego se dice no le gusta comercializar con los niños. Ojo que yo lo veo lo más natural del mundo, pero entonces ¿porque criticar a Elena si ella también lo hace con biberones o ropita bebe?», escribía una usuaria.

Palabras que han provocado que Elena Tabalda diera un ‘like’ que más tarde traería cola. «Yo no estoy comercializando con niños ni critico a quien lo hace. En mi publicación no hay ningún niño, ni se mencionan. Estoy utilizando mi imagen no confundas «, respondía algo molesta la modelo. «No se si hiciste el comentario con mala intención o no, pero tú manera de redactar es contradictoria. Lo que si me parece malintencionado es que justo la persona que mencionas en tu comentario -mencionas su nombre más no su cuenta- no me sigue y viene a stalkear/cotillear y darle like a tu comentario. Es muy raro. Son ganas de alimentar conflictos de una manera muy baja y cobarde. Espero que luego ni digan que fue otro «error» del Community Manager», añadía Rosanna Zanetti.

Antes de montarse en el taxi para marcharse del aeropuerto ha sido preguntada sobre esta cuestión y ha sido cuando se ha puesto algo nerviosa y ha intentado esquivar el tema.