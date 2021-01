Rosanna Zanetti se sincera como nunca sobre sus partos

Cada vez son más las celebrities que se abren en canal ante sus fans para contar todos los secretos de sus embarazos y partos. En un mundo virtual en el que se tiende a buscar la belleza y la felicidad, hay quien como Rosanna Zanetti prefiere sincerarse totalmente sobre cómo fue uno de los momentos más importantes de su vida. La modelo ha sido madre por partida doble y las dos junto a David Bisbal. Primero vino Mateo y después Bianca, hace tres meses. Ahora, desvela algunos entresijos de cómo fueron sus alumbramientos.

Rosanna ha utilizado la función de ‘preguntas & respuestas’ de las ‘stories’ de Instagram para contestar algunas preguntas de sus seguidoras acerca de la maternidad. Y no se ha guardado nada. «Tuve dos experiencias de parto muy diferentes pero ambas muy buenas, partos naturales y con epidural, así lo decidí», ha comenzado diciendo. La mujer de David Bisbal ha querido argumentar su decisión de utilizar este tipo de anestesia. Se decantó por ella tras hablar con otras mamás que le dijeron que «ante la duda, si hoy en día existen herramientas que te ayudan a sentir menos dolor, ¿por qué no utilizarlas? Me pareció muy coherente».

La maniquí reconoce que el primer parto fue más sencillo que el segundo: «En el primer parto no sentí contracciones, rompí aguas y me fui al hospital. Me pusieron la epidural, estuve como dos horas, y luego me pasaron al paritorio y literal: ocho minutos hasta que Mateo naciera. Fue superbien».

Sin embargo, con el nacimiento de la pequeña Bianca sí que experimentó más dolor: Faltaba un día para cumplir la semana 40. Empecé a sentir contracciones pero yo no tenía claro que fueran contracciones porque en el primer parto no las sentí. Te recomiendan quedarte en casa si no son muy intensas, pero yo sabía que tenía que irme al hospital, y esto es muy importante,escucharte a ti misma. Era de noche, tuve que entrar de urgencia, pero cuando me examinaron… Efectivamente, me encontraba ya en labor de parto. Estaba bastante dilatada y nos tuvimos que quedar». Eso sí, reconoce que David Bisbal y ella tenían hasta las maletas preparadas en el coche para salir corriendo al hospital.

Tanto se ha abierto Rosanna Zanetti con sus seguidores que no ha tenido problema en mostrar cómo quedó su tripa tras el último embarazo con las marcas propias del embarazo y el parto: «Tengo estrías en la parte alta de la barriga. No hay una crema milagrosa para prevenirlas y lo único que puede hacer una embarazada es hidratarse al máximo. Ponerse crema, beber agua, no subir de peso radicalmente… aunque ciertamente lo que más influye es tu tipo de piel», ha explicado.

Otro tema controvertido sobre el que se ha querido posicionar Zanetti ha sido el de la lactancia materna. Ella demuestra estar muy a favor: «Tengo mucha información al respecto pero va de la mano con las necesidades de la mamá, no solo de los bebés, a veces no es compatible por motivos que no son sencillos de explicar. Hay opciones de fórmula que van a hacer que los bebés crezcan sanos, fuertes y estén bien», explica. En su caso, también ha sido diferente con sus dos hijos. Una vez más, su primera experiencia en la maternidad fue un tanto mejor: «Matteo tenía buena succión, las rutinas las llevábamos bien y tomó pecho hasta los 5 o 6 meses. Y yo pensaba que como dominaba estos temas con Bianca iba a ser igual, y no».

Por último, pese a haber sido madre en dos ocasiones, se desmarca de alardear de experiencia suficiente y hace un sincero balance: «La reflexión que saco es que pensaba que estaba preparada y hecha una experta y el segundo bebé llega y te derrumba todos los mitos y creencias que tenías. Cada mamá es diferente, igual que cada bebé y cada experiencia, he tenido que estar aprendiendo cosas nuevas sobre la marcha, mi recomendación es que adaptes todo a lo que te venga mejor», ha concluido.