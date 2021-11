Vuelta a la normalidad para David Bisbal. La gira musical del cantante por América promocionando su último disco En tus planes y un posterior positivo en COVID-19 le obligaron a permanecer alejado de sus seres queridos. Una separación temporal que ya ha finalizado y a día de hoy, el intérprete de Mi princesa ha podido reunirse con su pareja, Rosanna Zanetti. Un reencuentro que ha llenado de alegría a la actriz, que no ha dudado en compartir con sus más de 600 mil seguidores en Instagram una instantánea que derrocha amor.

“Por fin juntos! Luego de un mes de gira + una semana separados por covid” escribió la venezolana en una foto en la que aparecen con una actitud de lo más cariñosa a punto de besarse. Una imagen cargada de significado, ya que desmiente todos los rumores que giraban en torno a la pareja sobre una posible crisis, aclarando que este tiempo separados únicamente ha sido consecuencia de temas laborales y sanitarios y que la relación entre ambos continúa viento en popa. No tardaron en llegar los comentarios de algunos amigos y fans de Rosanna y David, muy alegres de que después de la gira y el positivo en COVID-19 de David, todo vuelva a ser como antes: “Mi pareja favorita!!!”, escribió Paula Ordovás, mientras que otros personajes públicos como Aitana, Marta Carriedo o Paloma Cuevas postearon iconos de corazones.

Esta separación temporal ha resultado ser una prueba de fuego para la pareja, que ha conseguido superar con creces el bache sin tener contacto físico mientras su chalet permanece en reformas. Entre tanta obra, al cantante no le quedó más remedio que pasar su aislamiento por coronavirus en una de las habitaciones de la casa de alquiler donde ambos se hospedan hasta que su casa esté a punto. Como compartió la actriz en sus redes, la pareja se ha estado comunicando a través del cristal de una puerta con la actitud más positiva.

Reflexiones de cuarentena

Durante estos días, el exconcursante de Operación Triunfo 1 hizo uso de sus redes sociales para explicar cómo iba sobrellevando el encierro. Y es que fue por medio de Instagram donde el cantante hizo público su positivo en coronavirus con un vídeo: “Hola, mi gente, un beso muy fuerte. Ya estoy en España, pero sí me gustaría compartir, antes que nada con vosotros, que a mi llegada a Madrid, de manera responsable, siempre nos hacemos controles sanitarios antes de ir a La Voz Kids y me detectaron COVID-19. Soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y con mi esposa, todavía ese encuentro no ha podido producirse. Los sanitarios me han dicho que mi carga viral es baja y que me estoy recuperando rápidamente, pero hasta que no de negativo no puedo seguir con mi trabajo”, informaba. Además, aprovechó para dar un consejo a sus seguidores: “Una recomendación para mi gente. Vosotros sabéis que yo siempre he sido muy respetuoso y muy pulcro con la seguridad del COVID. Tengo mi pauta completa al 100%, pero eso no nos indica que tengamos la seguridad de que estemos exentos de contagiarnos como ha sucedido ahora. Así que animo a toda la gente a que no baje la guardia y se proteja lo máximo posible”, finalizó.