David Bisbal ha dado positivo en COVID-19. Ha sido el propio artista quien lo ha dado a conocer a través de su cuenta de Instagram. Una mala noticia que supone importantes contratiempos para él, que iba a reencontrarse con su familia pronto e iba a cerrar su gira En tus planes. Al final, ni una cosa ni otra. No te pierdas todas sus explicaciones.

«Hola, mi gente, un beso muy fuerte. Ya estoy en España, pero sí me gustaría compartir, antes que nada con vosotros, que a mi llegada a Madrid, de manera responsable, siempre nos hacemos controles sanitarios antes de ir a ‘La Voz Kids’ y me detectaron COVID-19», arranca diciendo con semblante serio.

El almeriense estaba muy apenado porque no contaba con este percance. Volvía de una exitosa gira por Estados Unidos. El positivo le va a obligar a modificar notablemente sus planes: «Soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y con mi esposa, todavía ese encuentro no ha podido producirse. Los sanitarios me han dicho que mi carga viral es baja y que me estoy recuperando rápidamente, pero hasta que no de negativo no puedo seguir con mi trabajo», informa.

David Bisbal se va a perder además las grabaciones televisivas que tenía agendadas: Me da mucha pena porque esta semana tenía la grabación de la semifinal de La Voz Kids»,así como su show en la Ciudad Condal, pero ya ha encontrado soluciones: «También tenía mi concierto final de la gira ‘En tus planes’ en el Palau Sant Jordi de Barcelona, pero menos mal que tengo un equipo supereficiente y superrápido, y ya hemos encontrado otra alternativa. “Del 6 de noviembre se pasará al 25 de noviembre y os espero a todos porque será el último concierto de la gira», explica.

Aunque los números de la pandemia se han reducido considerablemente respecto a meses atrás, gracias a las vacunas, pero no hay que bajar la guardia. Es fácil caer en una relajación que sería errónea. David Bisbal quiere hacer un llamado a la esperanza a sus fans para terminar: «Por último, una recomendación para mi gente. Vosotros sabéis que yo siempre he sido muy respetuoso y muy pulcro con la seguridad del COVID. Tengo mi pauta completa al 100%, pero eso no nos indica que tengamos la seguridad de que estemos exentos de contagiarnos como ha sucedido ahora. Así que animo a toda la gente a que no baje la guardia y se proteja lo máximo posible», zanja.

Así las cosas, el exconcursante de Operación Triunfo deberá estar confinado hasta que supere el virus y dé negativo. Tenía muchas ganas de volver a España después de una larga temporada al otro lado del charco haciendo conciertos. Ahora, el reencuentro con su mujer e hijos deberá esperar. Noemí Galera, Luis Fonsi o Nuria Fergó han sido solo algunos de los rostros conocidos que le han mandado su apoyo.