David Bisbal ha vuelto a conquistar los escenarios. Tras el parón por la pandemia, el artista almeriense se ha reencontrado con su público americano, en una gira muy esperada tanto por él, como por sus fans del otro lado del charco, que por fin han podido disfrutar de sus canciones en directo.

El artista llevaba mucho tiempo preparándose para esta gira tan especial. Una gira en la que además de interpretar sus grandes éxitos de toda una vida dedicada a la música, no han faltado en ella las canciones de su nuevo álbum ‘En tus planes’, que por primera vez presenta en EE.UU.

Completados los dos primeros conciertos de esta gira (Miami y Atlanta), con 15 paradas por todo Estados Unidos, David Bisbal ha aprovechado una de estas fechas para confirmar una noticia también muy esperada: Su nuevo álbum ya está en marcha.

Thank you Atlanta for this wonderful opportunity. Nunca olvidaré a mi gente de Atlanta cantando conmigo todas las canciones. Próxima parada.

