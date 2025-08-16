Cluedo en vivo “Traición en la Mafia”, vive el famoso juego de mesa

Cluedo en vivo “Traición en la Mafia” es un plan original. En el Soho Club Teatro, en el centro de Madrid junto a la famosa Plaza de España, hay una experiencia inmersiva donde los mayores de 16 años podrán convertirse en mafiosos, descubrir al asesino del Sr. Alonso y disfrutar de una velada llena de misterio, diversión y sorpresas. Además, si decides reservarte este plan para un jueves (la actividad está disponible para todos los días de la semana), tienes la posibilidad de combinar el juego con un show de monólogos; esta propuesta se perfila como una de las opciones más interesantes para quienes buscan una actividad interactiva, diferente y entretenida en Madrid.

Un juego inmersivo que te traslada de primera mano a la Mafia

¿Alguna vez has querido ser partícipe del descubrimiento de un homicidio? Te traigo la solución, si lo que estás buscando es una experiencia original y sentirte protagonista de ella, Cluedo en vivo: “Traición en la Mafia” es la oportunidad; este juego de role-play ofrece una propuesta de ocio única.

Se trata de una experiencia inmersiva al estilo Cluedo, el famoso juego de mesa que alguna vez hemos jugado. En esta experiencia te convertirás en un integrante de la mafia, estarás envuelto en una trama llena de secretos, sospechas y… ¿traiciones? Tu misión es clara: descubrir quién ha asesinado al capo, el Sr. Alonso, y revelar los secretos que se esconden tras esta muerte.

Esta actividad, que tiene lugar en el Soho Club Teatro, situado en la famosa Plaza de España (puedes llegar a través de las líneas 10 y 3 del metro), es una experiencia que promete diversión y, por supuesto, mucha tensión para todos aquellos que quieran sumergirse en una trama de misterio, mentiras y acusaciones. «Traición en la Mafia» es un juego diseñado para todos los públicos, no importa si vas solo, en pareja o en grupo.

Dinámica y organización del Cluedo en vivo

Cluedo en vivo “Traición en la Mafia” se caracteriza por su inmersión y dinamismo. Los participantes son guiados por un director de juego que te acompañará en la historia, lo que obliga a sumergirse en la historia y a interactuar con los demás jugadores para avanzar en la investigación. La tensión va creciendo a medida que el juego avanza y se van desvelando mentiras y se lanzan acusaciones. Todos estos elementos van a ayudar a convertir así la velada en una experiencia llena de adrenalina y sorpresas.

El equipo organizador se encarga de toda la logística para que los asistentes solo tengan que centrarse en vivir la experiencia y meterse de lleno en ella. Tras la compra de las entradas, será imprescindible revisar las instrucciones que enviarán a tu correo electrónico.

Un plan para compartir y divertirse en Madrid

“Traición en la Mafia” no solo es una oportunidad para quienes aman los juegos de rol y misterio, sino también un plan ideal para compartir con amigos o familiares. La experiencia resulta muy atractiva para todos aquellos que han pasado tardes jugando a Cluedo. La entrada general tiene un coste accesible: 10€ entre semana y 12 € los viernes. Además, los jueves puedes vivir una velada completa combinando el Cluedo con un show de monólogos, que comienza a las 21:30 h. Lo que hace que tu noche esté llena de teatro, juego e improvisación, dejando una experiencia completa.

Para conocer fechas y diferentes horarios disponibles, se recomienda consultar la página web. Aparte de que hay un montón de páginas donde pillar las entradas). Es importante saber que esta actividad no cuenta con la opción de reembolso, cambios o modificaciones.