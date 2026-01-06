El Corral de la Morería celebra 70 años como templo mundial del flamenco

Setenta años no se cumplen todos los días, y menos aún cuando se trata de un espacio que ha marcado la historia del arte jondo en todo el mundo. Del 16 al 31 de enero, la Comunidad de Madrid y los Teatros del Canal rinden homenaje al Corral de la Morería, el tablao flamenco más emblemático del planeta, con un ciclo de seis espectáculos que promete convertir la Sala de Cristal en un altar para la danza contemporánea.

Este homenaje al Corral de la Morería no es una retrospectiva nostálgica, sino una declaración de vigencia. Los nombres que integran el cartel representan lo más sólido del flamenco actual y reflejan la capacidad de este escenario histórico para seguir inspirando a nuevas generaciones.

Un aniversario con figuras de primer nivel

El ciclo se abrirá el viernes 16 de enero con Ana Morales, una de las bailaoras más reconocidas del panorama contemporáneo. Al día siguiente, el testigo pasará a Belén López, cuyo virtuosismo técnico ha conquistado teatros de medio mundo.

Tras una semana de pausa, el viernes 23 llegará María Moreno, dueña de un lenguaje propio que bebe de la tradición sin perder riesgo, y el sábado 24 será el turno de Joaquín Grilo, referencia absoluta en la danza flamenca masculina. El broche final lo pondrán Marco Flores, el viernes 30, y David Coria, el sábado 31 de enero. Cada función tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto, tiempo suficiente para condensar la energía, la emoción y la elegancia que definen al Corral.

Setenta años de historia sobre un mismo tablao

Fundado en 1956 por Manuel del Rey, el Corral de la Morería en Madrid no tardó en convertirse en lugar de peregrinación para los amantes del flamenco. Por su escenario han pasado nombres que forman parte del imaginario colectivo: Antonio Gades, Paco de Lucía, Camarón o la propia Blanca del Rey, actual directora artística y una de las figuras clave en la consolidación de su prestigio internacional.

No es casual que muchos lo describan como la “catedral del flamenco”. A lo largo de siete décadas ha sido distinguido como el Mejor Tablao Flamenco del Mundo, ha sido incluido en guías internacionales de viajes y ha atraído a escritores, cineastas, jefes de Estado y estrellas de Hollywood que querían asomarse a la raíz más pura de la cultura española.

Flamenco y alta cocina: una alianza inesperada

Uno de los hitos que ha reforzado su singularidad en los últimos años es su apuesta por la gastronomía. Desde 2016, el Corral de la Morería es el único tablao flamenco con Estrella Michelin, además de contar con tres Soles Repsol y un Premio Nacional de Gastronomía. Esta combinación de arte jondo y alta cocina ha redefinido la experiencia del espectador, que ya no solo asiste a un espectáculo, sino a una velada completa donde los sentidos se activan por partida doble.

Esta visión, que mezcla tradición y vanguardia, explica por qué el Corral no ha quedado anclado en el pasado. Mientras otros espacios se limitan a reproducir fórmulas, aquí se ha trabajado por crear un modelo cultural sostenible, atractivo para el público internacional sin perder la esencia local.

La Sala de Cristal como escenario simbólico

El tributo se celebrará en la Sala de Cristal de los Teatros del Canal, un espacio diáfano que contrasta con la atmósfera íntima del tablao original, pero que permite amplificar su legado ante nuevas audiencias. La elección no es casual: el objetivo es sacar el espíritu del Corral de la Morería de su ubicación habitual y proyectarlo hacia un público más amplio, sin perder autenticidad.

Las funciones tendrán lugar los viernes y sábados entre el 16 y el 31 de enero, en la sede de los Teatros del Canal, en la calle Cea Bermúdez. La programación se ha diseñado para que cada artista dialogue con la historia del tablao desde su propio lenguaje, demostrando que el flamenco no es una reliquia, sino un organismo vivo.

Un homenaje que mira al futuro

Más que un aniversario redondo, este 70 aniversario del Corral de la Morería se presenta como una reafirmación. Madrid celebra no solo un espacio físico, sino una manera de entender el flamenco: abierta, exigente y en permanente evolución.

Para quienes quieran entender por qué este tablao es un referente mundial, este ciclo es una oportunidad irrepetible. Seis noches, seis miradas distintas y un mismo origen: un pequeño escenario madrileño que, setenta años después, sigue marcando el compás de la historia.