Vicente Gil analiza en La Antorcha la recta final de la campaña en Castilla y León con Jaime González y Esther Jaén y el parte del día en la guerra en Irán con el coronel Javier Ruiz Arévalo (en la reserva) y el analista internacional, Miguel Ángel Benedicto.

Abascal y Vox arrasarán el domingo en las elecciones de Castilla y León

Ganará el PP de Mañueco, pero seguirá dependiendo de Vox

El PSOE podría sostener, más o menos, el resultado de 2022

Día 13 de la guerra en Irán: Mojtaba amenaza con «vengar a los mártires» bloqueando el Estrecho de Ormuz

Trump dice que importa más «acabar con el régimen que el petróleo»

Nos adentramos en la Guardia Revolucionaria y el Basij, capaces de resistir incluso sin una cabeza visible entre los ayatolás.