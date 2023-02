Tras meses alejado del foco mediático, Jorge Pérez (38) reapareció este sábado en televisión para contar su versión de lo sucedido en la sonada fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content, el pasado mes de noviembre, que se convirtió en noticia por la supuesta infidelidad del cántabro a su mujer, Alicia Peña, con la modelo y, por entonces, su compañera de trabajo y amiga, Alba Carrillo (36). Lo hizo en el plató de Déjate Querer, el formato de charlas íntimas de Mediaset que desde ayer conduce Paz Padilla en la cadena principal del grupo de comunicación.

El ganador de Supervivientes 2020, visiblemente más delgado, confesó que todavía está recuperándose de todo el revuelo mediático causado, e intentando volver «a recuperar mi vida» tras haber vivido lo que calificó de una verdadera «pesadilla». «Mis hijos han estado todo el mes de diciembre sin ir al colegio y han sido unas navidades horribles. Acostarme cada noche viendo llorar a mi mujer ha sido de lo peor que he podido pasar. Para mí, mi mujer estaba irreconocible. Nunca la había visto así. Me he sentido decepcionado por algunos compañeros. Yo respeto las opiniones de todo colaborador, pero me duele la hipocresía. Si por un lado me estás escribiendo mensajes dándome apoyo y luego en un plató de televisión me estás utilizando de saco de boxeo, a sabiendas de que no voy a devolver los golpes, me parece hipócrita», expresó.

Jorge justificó su silencio hasta ahora y su huida de los platós porque «estaba totalmente anulado». «He tenido que escuchar cómo me llamaban cobarde después de haber estado quince años trabajando como Guardia Civil, no ha sido una cuestión de no querer dar la cara, la cuestión es que era incapaz de caminar hasta la silla de al lado, estaba devastado completamente. Lo que más me ha dolido ha sido cuando han atacado a mi mujer. Era inentendible cómo se estaban poniendo sus imágenes, cómo se estaba atacando su trabajo. Lo fácil hubiera sido venir a los programas a contestar, el tema se habría zanjado y mi cuenta tendría muchos más ceros, el daño ha sido tremendo, parecía que había personas que tenían algo personal hacia mí, estaban deseando verme caer», denuncio el tertuliano.

El ex guardia civil no quito hierro a la gravedad de las imágenes que vieron la luz en aquel momento, no obstante, sí quiso aclarar que, como en todas las historias, «hay dos versiones». «Me responsabilizo de una situación que me correspondía a mí parar o apartar, pero el problema viene en que después se han dicho muchas cosas que no coinciden con la realidad. El problema es que solo se ha sabido una parte de la historia, en toda historia hay más de una versión. Han intentado dar una imagen de mí de depravador sexual. Alicia y yo estamos en contacto todo el tiempo desde que yo salgo de esa fiesta, Alicia sabe lo que hago».

Por su parte, Alicia Peña, que también ocupó su asiento en el plató en un momento determinado, trasladó cómo se sintió cuando el affaire de su marido con Alba Carillo salió a la luz pública. «Yo he querido desaparecer. Yo no aguantaba ese dolor. No entendía ese ataque brutal. Lloraba porque no entendía y tenía un dolor en el alma, en el corazón de las emociones. Hoy, aquí, es mi balón de oxígeno porque puedo expresarme».

Asimismo, la mujer del cántabro también reconoció que sigue enfadada con su marido. «Yo no entendía por qué en televisión estaba contando una versión distinta a la que me había contado a mí en casa, no fue valiente, pero esto es algo que entenderéis cuando acabe el proceso judicial que tenemos abierto. Mi mayor dolor viene cuando Jorge al día siguiente no contó la versión que a mí me contó, y que ya la sabréis. El dolor y el enfado que tengo con Jorge es que no contara todo», dijo.

«Por supuesto que esas imágenes que salieron de Jorge fueron tremendamente dolorosas para mí, pero todo eso quedó en un segundo plano cuando yo ya veo lo que empieza a pasar, el ataque tan salvaje que hubo hacia personas normales que somos Jorge y yo, incluso hacia mis padres. Me hicieron sentir horrible ya no solo como profesional, si no también como mujer, yo me sentía como una leprosa, no te imaginas la cantidad de mujeres que me han escrito a través de las redes sociales para atacarme, y luego hablamos de feminismo», añadió.