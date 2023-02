Jorge Pérez (38) ha reaparecido públicamente frente a las cámaras este fin de semana en Andújar, en Jaén, durante la celebración de la 11º edición de Andújar Flamenca. Visiblemente tranquilo, el ex guardia civil no ha tenido reparo en atender a la prensa allí presente. Pues eran de esperar las preguntas acerca de su participación el próximo sábado en el programa Déjate Querer que Telecinco reestrenará de la mano de Paz Padilla (53). «Siempre está bien ilusionarse con proyectos y seguir haciendo cosas», ha dicho.

Tal y como muestra el anuncio de promoción del formato, el que fuera ganador de Supervivientes romperá su silencio a modo de entrevista después del escándalo que protagonizó hace unos meses junto a Alba Carrillo (36) durante la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content para la que ambos trabajaban, y que supuso una infidelidad a su mujer, Alicia Peña. «Acostarme cada noche viendo llorar a mi mujer ha sido de lo peor que he podido pasar», dice Jorge en el spot. Un episodio que en sus propias palabras, ha hecho mucho daño a su matrimonio, pero que parece que ya está sanado. «Está todo en orden», ha confesado.

Preguntado expresamente por Alba y las últimas declaraciones en las que la tertuliana respondía a la advertencia legal que el modelo le habría enviado, como ha hecho como Marta López (49) y otros rostros conocidos de Telecinco, para que se retracte de su versión de lo sucedido aquella noche, Jorge ha esbozado un gesto de rechazo, negándose a responder. «Muchas gracias», se ha limitado a decir.

La última ocasión en la que Jorge Pérez se sentó en un plató de televisión fue el pasado 26 de noviembre, cuando el ex superviviente acudió a su puesto de trabajo, en el programa Fiesta. Ese día emitieron las primeras imágenes de su affaire con la ex de Fonsi Nieto. «He estado hablando con mi mujer. Lo más acertado es que me vaya a casa, una vez dadas las explicaciones que como personaje público tenía que dar. Solo quiero dejar claro que entre Alba y yo no ha pasado absolutamente nada», afirmaba.

Desde entonces el colaborador se había mantenido al margen del ojo mediático, llegando a retomar incluso la que fuera su profesión antes de la crónica social: las pasarelas. Era él mismo, quien hacía publico hace unas semanas en sus redes sociales, que había desfilado para Reinosa, demostrando que aún tiene tablas suficientes como modelo. «En estas situaciones te das cuenta quién te coge de la mano y te impulsa hacia adelante. Gracias, Félix Ramiro», reflexionaba Jorge.

Asimismo, una instantánea compartida con sus más de 300 mil seguidores en Instagram a través de sus stories, el pasado 31 de enero, dejaba entrever que el ex guardia civil podría estar planteándose volver a su carrera como fuerza de seguridad de ámbito nacional. La imagen desvelada que se había apuntado a una academia para presentarse a las pruebas físicas que requiere desempeñar dicho oficio.