El affaire entre Alba Carrillo y Jorge Pérez sigue dando mucho de qué hablar. Mientras el ex guardia civil continúa alejado de los focos mediáticos y volcado al 100% en su familia, la colaboradora también ha encontrado en el calor de su hogar su mayor refugio. Ambos protagonistas de la historia siguen alejados de la televisión, mientras que comienzan a llegar las primeras consecuencias.

Como ya trascendió, Jorge había puesto el asunto en manos de sus abogados y ahora Marta López, una de las más perjudicadas, ha revelado que acaba de empezar la guerra judicial. Sentada en el plató del Deluxe, la televisiva ha contado todo, revelando que también les han llegado burofax a varios colaboradores de Sálvame como Rafa Mora, Miguel Frigenti o María Patiño. «Yo ya he recibido el burofax en mi casa y es de vergüenza. Me pide que rectifique por decir que en mi casa mantuvo relaciones íntimas con Alba Carrillo y me imputa un delito. Me pide que rectifique y le pida perdón. Yo jamás he dicho eso. También me pide que pida perdón por lo que dije de su mujer y su trabajo», ha comenzado explicando la colaboradora.

Y es que, esta situación le ha venido grande pues, a pesar de no ser una de las protagonistas del affaire, se ha llevado todas las críticas. Cabe destacar que, cuando salió a la luz la infidelidad por parte del ex guardia civil, Marta López contó públicamente todo lo que había sucedido en su casa, motivo que le ha llevado hoy a estar en manos de los abogados del que consideraba su amigo. Muy enfadada, la colaboradora le ha mandado un órdago: «Si quiere demandar, que demande. Que se gasta el dinero y que demande, que no mienta más».

Pero Marta no ha sido la única en cargar contra Jorge, pues María Patiño también ha hablado de su burofax y de lo que le parece esta situación que él mismo está alimentando. «Jorge me pide que rectifique por decir aquí que tenía firmado un precontrato para entrar en un reality, Es ridículo. No nos podemos exceder porque hay consecuencias legales, pero este tiempo he defendido mucho a Alicia y de Jorge, solo por lo que yo me he matado por su mujer, no entiendo esa metedura de pata hacia mí. Me asombra que él, que ha ha ganado un reality, que es amigo de Rocío Flores, que se hizo viral por su imagen al ser guardia civil… No asuma que lo que ha pasado tiene una repercusión pública», ha sentenciado.

El polígrafo de Cristina Porta

Mientras tanto, Cristina Porta, otro rostro conocido involucrado en el affaire, se ha sometido al polideluxe de Conchita para contar la verdad sobre aquella noche que lo cambió todo. ¿Has criticado a Jorge Pérez fuera de los platós de televisión? Aunque la colaboradora dice que no, el polígrafo dictamina que miente. Es entonces cuando Porta aclara que comentó que no le habían gustado sus actitudes cariñosas con Alba Carrillo. Pero no todo queda ahí pues, tal y como comentó la ex concursante de GH VIP, no fue ella la única que coqueteó con Jorge, sino que también lo hizo Cristina. Aunque ella ha continuado negando esa versión, Conchita ha confesado que miente.