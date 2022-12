Lo que parecía ser un triángulo amoroso ha involucrado a más personas de las esperadas, una de ellas Marta López. Tras la fiesta de Unicorn Content en la que comenzó la deslealtad de Jorge Pérez hacia su mujer, Alba Carrillo y la colaboradora se fueron a casa de esta última para descansar. Lo que no se esperaban es que hasta allí también se desplazase el ex guardia civil. Un escándalo que ha explotado por los aires y que ha obligado a Marta a contar la verdad.

La colaboradora se ha sometido al polideluxe en un intento de esclarecer los hechos y sacar las uñas por su amiga. “Dice la verdad”, ha determinado Conchita, afirmando que el relato de Marta es completamente verídico y que, por tanto, el que miente es Jorge. Pero, ¿cuál es el papel de Alicia Peña en todo este entramado? La coach, que en un principio parecía ser la víctima, ha estado más involucrada de lo que todo el mundo creía.

“Ella me llamó para que apoyase a su marido públicamente, pero me pidió que, además, contara la verdad. Una supuesta verdad que deja a Alba Carrillo como buscona. Ella quería que se supiera que Alba había ido toda la noche detrás de su marido”, ha explicado López, confirmando los rumores de que el matrimonio habría pactado un estrategia para ir en contra de la ex concursante de GH VIP. Una petición a la que Marta no accedió: “Yo le dije que puede ser que Alba en algunos momentos buscara a Jorge, pero que Jorge en otros buscaba a Alba y que él no se quitaba. Le dije entonces: ‘Deja a Alba tranquila porque tu marido no ha hecho las cosas bien. Como calentéis a Alba, va a hablar’”.

Asimismo, la protagonista de la noche ha confesado que la coach insinúa que la gente que trabaja en la pequeña pantalla es “gentuza”, alegando que lo que ha ocurrido es “una encerrona que ha hecho Telecinco” para acabar con su familia. Pero no todo ha quedado ahí, pues el polígrafo de Conchita ha desvelado que, tal y como ha confirmado Miguel Frigenti, Alicia Peña buscaba fama, llegando incluso a ofrecerse para participar en Supervivientes. Asimismo, el colaborador ha dejado caer que este affaire del ex guardia civil no sería la primera vez que ocurre: “A Cristina Porta y a Jorge les vi en actitud muy cómplice y cariñosa en Telecinco. No se han cortado a la hora de tontear en redes sociales. Ella se iba a hacer el poli y al final tenía miedo de que le preguntaran que si había habido tonteo entre ellos”.

Pero esta no es la única información que se ha filtrado, pues hasta la redacción de Sábado Deluxe ha llegado el rumor de que Jorge Pérez habría firmado ya su participación en un nuevo reality. Una teoría que se refuta en las imágenes de este viernes, en las que se veía al ex guardia civil bajándose de su coche y llamando a la guardia civil al ser perseguido por los reporteros, alegando que a su mujer le estaba dando un ataque de ansiedad por la situación. Ahora, se ha podido saber que Alicia no solo estaba pasando por un mal momento, si no que el motivo de la llamada también tenía como objetivo ahuyentar a los medios de comunicación porque se dirigían a grabar una exclusiva que pronto verá la luz.