Alba Carrillo ya no puede más. Desde que saliera a la luz su affaire con Jorge López en la fiesta de Unicorn Content, todas las críticas han ido a parar hacia su persona. Lo que ni ella misma se esperaba es que su amigo fuese a darle la espalda en estos momentos tan complicados, por lo que ha decidido tomar las riendas de la situación y sentarse en el plató de Fiesta para defenderse.

Pese a que en un primer momento ambos decidieron contar públicamente una cuarta parte de la historia, finalmente ha sido la ex concursante de GH VIP la que ha relatado paso por paso cómo fue la noche. “La semana pasada vine aquí y tuve que mentir. Yo siempre vengo en modo verdad, el problema es que intenté tapar a un amigo”, ha comenzado explicando frente a una Emma García dolida por sentirse engañada por ambas partes.

A pesar de confesar no haber hecho ningún pacto con él, Carrillo ha desenmascarado que Jorge sí tuvo un plan con su mujer: “Más allá de que él fuera contando su versión, es que él hace un plan o estrategia con su mujer para dar esa opinión a la gente, para dejarme a mí como la culpable del asunto. Y se dedican a llamar a compañeros para que se dediquen a hablar mal de mí”, ha comenzado explicando. Y es que, la colaboradora no solo se siente engañada por el que consideraba su amigo, sino que también piensa que ha hecho todo esto para responsabilizarla de los hechos.

“Él ha sido desleal a dos mujeres: a su mujer y a mí. Yo estaba tapándole para que no tuviera ningún problema. No saco ningún rédito de haber mentido por él, al revés, estoy siendo juzgada”, ha sentenciado visiblemente enfadada por haberse llevado “el muerto”. No obstante, ha dejado bien claro que no está enamorada de él y que nunca lo ha estado, pero que la conexión que había entre los dos era más que notable y que ella sabía que este día iba a llegar “en cualquier momento”.

Pero Alba Carrillo no solo está pasando un mal momento por este desliz, sino que además ha sentido que no conocía a una persona a la que consideraba de su círculo más cercano: “No es la persona que ha trabajado en mostrar y al final ha hecho daño a todo el mundo. Ha sido muy egoísta y al final no ha pensado en nadie más que en él mismo. En su conciencia queda seguir mintiendo. Yo ya no espero nada de él”.

Ahora, entre ambos no hay ningún tipo de relación y Jorge ha decidido desaparecer en un intento de alejarse del foco mediático, llegando incluso a dejar su silla vacía en Telecinco. “Son muchas cosas. Estoy agotada. Me ha dolido que llego corriendo porque no quiero faltar a mi programa, que lo fácil sería como él, no coger el teléfono, quedarme en mi casa, me hago una entrevista y ya. Eso sería lo fácil. Y me duele que se ponga en duda lo que digo”, ha confesado la protagonista sin poder contener las lágrimas.

Y es que, desde que saliera a la luz el escándalo, han sido muchas las manos que han señalado a Carrillo como la culpable de haberse metido en un matrimonio. “Yo no quiero ser la responsable de romper un matrimonio que ya estaba mal. La tonta de turno voy a ser yo y no me quiero quedar con eso en mi conciencia. Yo no soy mentirosa, yo estaba protegiéndole”, se ha defendido. Pero no todo ha quedado ahí pues la ex concursante de GH VIP ha revelado la frase que el ex guardia civil le dijo al oído el día de la fiesta nada más vera: “Si yo fuera infiel a mi mujer con alguien sería contigo”. ¡Bomba!

Sin rastro de Jorge Pérez

Mientras Alba Carrillo está haciendo todo lo posible para dar la cara y aclarar la situación, Jorge Pérez sigue sin dar señales. Tras contar su verdad en el plató de Telecinco y lanzar un comunicado a través de su cuenta de Instagram, el ex guardia civil no ha vuelto a aparecer públicamente. La única persona que ha podido hablar con él ha sido Emma García, que ha confesado haber tenido una conversación con el protagonista de la que nadie tenía idea alguna. “A mí Jorge me ha escrito. No voy a decir nada más porque es personal y así me lo ha pedido él”, ha sentenciado, dejando a la directora del programa boquiabierta. Al parecer, el colaborador no tiene ninguna intención de volver a dar su versión ni de regresar a su puesto de trabajo, y así lo ha confirmado Carrillo, quien afirma que la última vez que habló con él fue hace apenas unos días y le dijo: “No voy a volver, prefiero ponerme el uniforme o lavar platos”.

Primeras palabras de Alicia Peña a cámara

Las cámaras han localizado a la familia, que se encuentra en Palencia en un intento de alejarse de la polémica. Al ver a los medios de comunicación se han mostrado de lo más nerviosos, con una tensión que se ha palpado detrás de las cámaras. La pareja ha demostrado no estar pasando por un buen momento y Alicia Peña se ha mostrado como nunca. Ambos se han acercado a hablar con los periodistas, pero no de la mejor manera, llegando incluso Jorge a tener que frenar en alguna ocasión a su mujer, que estaba dispuesta a hablar. «¿Pero cómo hacéis esto? Es que es muy fuerte?», ha comenzado diciendo la mujer del ex guardia civil, a lo que él ha añadido: «Esto es privado, vamos a ahorrarnos llamar a la guardia civil, nos ahorramos todos un mal trago. Yo ya he dicho que no voy a decir nada». En ese momento, Alicia ha cogido su teléfono y, realizando una llamada, ha sentenciado: «¿Pero tenéis corazón? Llama a la guardia civil, que están aquí todos, por favor». Una intervención que Alba Carrillo no ha dudado en comentar: «Haberle dicho a tu marido que no armara la que ha armado».