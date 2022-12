El último movimiento de Jorge Pérez contra Alba Carrillo y Marta López

La fiesta de Unicorn Content sigue dando mucho de qué hablar. Lo que parecía que iba a ser una cena de empresa habitual, acabó siendo todo un culebrón, pues no tardaron en salir a la luz unas imágenes de Alba Carrillo y Jorge Pérez superando los límites de su amistad. Desde entonces, este affaire -con mujer e hijos de por medio- ha sido el tema más candente de la crónica social, motivo que ha llevado al ex guardia civil a tomar medidas legales contra todo aquel que esté divulgando información presuntamente falsa.

Lo que en un principio ambas partes relataron fue que solo hubo un tonteo, sin beso incluido. Una versión que ha ido modificándose con el paso de los días, hasta terminar en una “tensión sexual resuelta” según Carrillo, confirmada más tarde por Marta López. Un cambio de actitud que no habría sentado nada bien a Jorge, que al parecer podría tomar medidas legales contra las dos por sus intervenciones en plató.

Una decisión judicial que el colaborador estaría llevando a cabo junto a su mujer, Alicia Peña, una de las máximas involucradas en el affaire, pues cabe destacar que el ex guardia civil es un hombre casado y con hijos. Según ha revelado Sálvame, el matrimonio se habría puesto en contacto con su equipo de abogados para tomar las medidas pertinentes contra las colaboradoras y frenar todo tipo de información sobre la fatídica noche que ha cambiado por completo sus vidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Pérez (@jorgeperezdiez)

Algo que parece no haber sentado nada bien a Marta López. “Estoy cansada de que digas que los de la tele somos gentuza y que estamos compinchados para arruinaros la vida. No tenemos ningún afán”, ha comenzado recriminando las últimas declaraciones de Jorge. Visiblemente enfadada, la televisiva ha destapado que su compañero estaría haciendo esto para no causarle más daño a su mujer, pero que ella no tiene nada que perder: “Yo no te tengo miedo. Entiendo que estás advirtiendo, pero yo no he dicho públicamente que pasara nada”. Sea como fuere, lo que está claro es que este triángulo amoroso no se va a acabar aquí.

Alba Carrillo no se calla más

Después de haber contado su verdad en Ya es mediodía, asegurando que hubo mucho más que cuatro besos, la ex concursante de GH VIP ha vuelto a tocar el tema en su podcast Nos hemos liado, junto a Nagore Robles. La ex de Fonsi Nieto no ha dudado en mandarle otro mensaje al que consideraba su amigo: “Lo del beso sí, beso no, me parece pueril y de recreo de colegio”. Asimismo, ha criticado a todas las mujeres que están linchando contra ella, resaltando que no tenía ningún compromiso y que el hombre casado era él. “Miré al lado de mi cama y no vi a nadie. No voy a tener ninguna responsabilidad. Quien la tenga, que la asuma”, ha insistido.