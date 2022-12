El affaire entre Alba Carrillo y Jorge López sigue dando mucho de qué hablar. Una fiesta organizada por Unicorn Content desató la locura, una pasión que ha llegado hasta plató, aunque en un principio los protagonistas se hayan encargado de desmentirlo. Sin embargo, todo parece haber cambiado y, cansada del papel que ha tomado su figura, la colaboradora de Ya es mediodía ha decidido romper su silencio y contar -con pelos y señales- la verdad de lo ocurrido.

Frente a Joaquín Prat y la incertidumbre de sus compañeros, la hija de Lucía Pariente ha comenzado manifestando su decepción con el ex guardia civil, al que consideraba su amigo. “No he mentido, he protegido a una persona que pensaba que iba a hacer lo mismo conmigo. No lo ha hecho. Es evidente que él y su mujer han trazado una estrategia y han querido echarme a mí todo el muerto”, ha sentenciado, dispuesta a contar minuto a minuto la noche que lo cambió todo.

Una tensión sexual que, según la protagonista, viene de lejos. Tras abandonar la discoteca porque “la cosa se estaba calentando”, Alba Carrillo puso rumbo a casa de Marta López junto a ella. “Me sacó de ahí porque se estaba yendo de las manos y no era bueno para ninguno de los dos, también por mi imagen”, ha continuado relatando. Una vez en el taxi, la colaboradora decidió llamar a Jorge, que minutos más tarde se personó en el domicilio. “Él quería estar conmigo a solas y yo con él. Jorge y yo sabíamos que esto iba a pasar”, ha confesado.

Sin embargo, no ha querido entrar en detalles sobre la noche que la ha situado en el centro de la polémica, aunque ha dejado claro que hubo algo más que cuatro besos. En ese momento, Marta López le ha interrumpido para preguntarle, entre risas, si tenía que cambiar de sofá. “No he hecho nada que no hayas hecho tú en ese sofá”, confirmando las sospechas con una frase de lo más demoledora y que rompe por completo el relato del colaborador: “Hay una tensión sexual resuelta”. Después de resolver lo que tanto se ha rumoreado, Alba ha confesado que volvieron a casa juntos: “Me fui a casa con él y ya era de día. Fuimos en su coche. Hubo un beso, alguno más de uno”.

Y es que, desde que salió a la luz este “desliz”, todos los focos de culpabilidad han ido a parar a la ex concursante de GH VIP. Una acusación que no está dispuesta a permitir: “Dos personas no se acuestan si una no quiere. Dos personas no se besan si una no quiere”. Además, ha querido subrayar los mensajes que han lanzado en la red tanto Jorge como Alicia: “Lo que me molesta es que han hecho unos comunicados de ‘nuestra familia, somos seres de luz…’ y me dejan a mí de mala. ¿Qué pasa con mi familia?”.

Pero el ex guardia civil no ha sido el único perjudicado en esta inesperada intervención de Carrillo. Aprovechando su vuelta al plató, la colaboradora ha querido contestar a Canales Rivera, que ayer la acusó de haber vendido su tonteo. “Eres una mancha en mi jersey, no voy a vender que me he liado contigo”, ha sentenciado. Y, por si fuera poco, su intervención ha finalizado revelando que, después de lo acontecido y cuando el torero volvió a tomar las riendas de su vida, hubo otra huella en su expediente amoroso. “Si estabas tan enamorado por qué te volviste a liar conmigo. Te desmonto lo que tienes con la de Toledo en cuanto haga así, porque con lo que nos has contado a una amiga mía y a mí de ella…”, ha zanjado, lanzándole el consejo de que se comprase un nuevo pijama con el dinero ganado en las inmediaciones de Mediaset.