Cuando parecía que nada podía superar el ‘Merlos Place’, ha llegado a Telecinco el culebrón entre Alba Carrillo y Jorge Pérez del que todo el mundo habla -y, sobre todo, especula-. La fiesta de Navidad de Unicorn Content desató la pasión no oculta entre los colaboradores, convirtiéndose en un affaire que no solo ha sentado mal a la mujer del ex guardia civil, sino también a Joaquín Prat.

Tras conocerse la verdad después de muchas y diversas versiones, el presentador de Ya es mediodía no pudo quedarse callado y estalló ante la polémica: “Han mentido a los espectadores y a mí”. Y es que, aunque los protagonistas de la fugaz historia de amor comunicaron públicamente que solo hubo un tonteo, sin beso incluido, finalmente ha salido a la luz que hubo mucho más. “Jorge hizo una parada en casa de Marta López. Me cuentan que ese calentón se tenía que apagar y se apagó. Apagaron el fuego en casa de Marta”, afirmó hace apenas unos días Miguel Frigenti en Sálvame.

Una información que ha corroborado Isabel Rábago, llegando a afirmar que ella misma era conocedora de este detalle. “Yo la conclusión que saco es que han contado una misma versión para hacer el mínimo daño público (…) Creo que hay tres personas que se ponen de acuerdo para contar una versión y la mujer, que es la víctima de esta historia, está al tanto. A mí me lo cuenta con pelos y señales el domingo. Por eso quiero saber qué va a contar la otra parte, porque yo no voy a dar ningún detalle”, ha explicado la periodista.

Unas declaraciones que han hecho estallar a Joaquín Prat, que se ha mostrado muy enfadado y decepcionado tras conocerse la verdad. Rompiendo su silencio, el conductor del espacio televisivo ha invitado a Marta López a contar lo que verdaderamente sucedió esa noche y sobre lo que tanto se está especulando: “Martita, te han dejado con el culete al aire. Probablemente por la amistad has hecho lo que has hecho, pero creo que ya es hora de que cuentes la verdad (…) Los dos protagonistas, colaboradores de este programa, a mí me han mentido. Alba y Jorge me han mentido a mí y a los espectadores”.

Una absoluta decepción que ha llegado apenas un día después de que Prat entrevistase a Jorge Pérez, que volvió a ocupar su silla en Ya es mediodía en calidad de colaborador. “Para mí es un tonteo ido de las manos, pero no deja de ser una absoluta falta de respeto. No hace falta que nadie me destroce, ya estoy yo suficientemente destrozado. Sigo manteniendo que no hay beso, me dan igual las imágenes”, explicó el afectado frente al presentador, que no dudó en lanzarle un consejo de lo más personal. “Tienes que vivir con eso, tienes que intentar recuperar esa confianza, creo que lo vas a conseguir”, sentenció Prat, poniendo la mano en el fuego por una pronta reconciliación.

No obstante, y a pesar del revuelo causado, parece que el matrimonio entre el ex guardia civil y Alicia Peña continúa contra viento y marea. “Nuestro matrimonio va a continuar, para que nadie saque suspicacias, pero estamos en un momento de trabajo por mi parte, de recogimiento, de demostrar, los hechos son los que valen. Mi trabajo es mucho más largo en el tiempo”, sentenció el colaborador, que ha decidido romper todo tipo de lazos con la mujer que le robó el corazón -aunque solo por una noche-.