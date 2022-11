La truculenta historia entre Alba Carrillo y Jorge Pérez no ha concluido ni muchísimo menos. El culebrón continúa, esta vez avivado por uno de los archienemigos históricos de la hija de Lucía Pariente: Miguel Frigenti. El colaborador aseguró hace unas horas en Sálvame que los protagonistas se volvieron a ver una vez que abandonaron la discoteca donde se celebraba la fiesta de la productora en la que trabajan.

Todo el mundo habla en las últimas horas del escarceo entre los trabajadores de Mediaset y ahora salen a la luz nuevos detalles. Frigenti se descolgó, dando un consejo a Alicia Peña, mujer de Jorge: «¿A qué hora llegó Jorge? Hizo una parada, por lo que a mí me dicen, en casa de Marta López donde estaba durmiendo Alba Carrillo». La exconcursante de Gran Hermano no quiso confirmar ni desmentir nada cuando el programa se puso en contacto con ella, pero dejó claro que defendería a su amigo Jorge cuando le tocase hablar. ¿Será este miércoles en Ya es mediodía?

En los pasillos de la cadena de Fuencarral no se habla de otra cosa. La propia Marta López llegó a decirle directamente a su amigo que se le había ido de las manos el tonteo con Alba Carrillo, con la que llevaba teniendo una actitud demasiado cómplice desde hacía por lo menos un año. El ex Guardia Civil se ha mantenido firme siempre al asegurar que entre ellos ha habido «una relación pícara, pero no tensión sexual», así como que nunca hubo un beso por más que lo pudiera parecer por las imágenes aparecidas.

Miguel Frigenti ha ido un poco más allá: «Lo que me cuentan es que ese calentón se tenía que apagar y se apagó, apagaron el fuego en casa de Marta». Unas declaraciones explosivas que cambiarían por completo el escenario de la trama que se ha convertido en la comidilla no solo en Telecinco sino en la sociedad en general.

Estos días atrás, Jorge Pérez ha demostrado su arrepentimiento y ha reconocido que tuvo una falta de respeto con su mujer y madre de sus cuatro hijos. Por su parte, Alba Carrillo dijo en su primera intervención tras el escándalo que «esto no es una relación paralela, ni él está enamorado de mí ni yo de él, ha sido solo un momento en el que dos amigos nos confundimos».

La tercera en cuestión era la mujer de Jorge Pérez, principal afectada. Alicia Peña reconoció tener el corazón hecho trizas, pero tomó la decisión de creer a su marido y darle una segunda oportunidad: «Somos luz, somos familia, somos valores que a la oscuridad, a los malvados… a los que no lo tienen, les hace daño y esto es lo que tenemos que pagar… Lo digo como una esposa que sí, que le ama, que le quiere con locura, y que tiene que trabajar el perdón y la relación con él, ya que ahora mismo está todo muy reciente, y hay un gran dolor en mi corazón», escribió.