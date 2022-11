Jorge Pérez describe su «tensión sexual» con Alba Carrillo

Jorge Pérez se ha enfrentado a su cruda realidad después de un fin de semana de lo más agitado. La aparición del vídeo que muestra el encuentro íntimo que tuvo con Alba Carrillo ha puesto en jaque su matrimonio con la madre de sus cuatro hijos. En los corrillos televisivos no se habla de otra cosa y los implicados en esta truculenta trama van dando sus versiones. El ex Guardia Civil se ha sentado en el plató de Ya es mediodía, donde no ha rehuido ninguna pregunta, asumiendo la responsabilidad y daño causado a su esposa, sin echar balones fuera.

Las crónicas del momento han utilizando diferentes tonos, desde un flirteo a hablar traición o infidelidad. El ex Guardia Civil dice que «catalogarlo es lo de menos», pero cuando le piden que lo defina se expresa con claridad: «Es un tonteo ido de las manos pero que no deja de ser una absoluta falta de respeto hacia mi mujer». No obstante, tal y como expuso este pasado fin de semana, sigue adelante con su versión: «Estoy destrozado. Pero me mantengo en que no hay beso. Me da igual las imágenes porque pueden confundir, entiendo que genere dudas, pero yo que lo he vivido… no hay beso, no hay morreo. Puede haber cruces de labios», apunta.

La peor parada de toda historia ha sido Alicia Peña. La mujer de Jorge Pérez ha dicho en sus redes sociales que dará su opinión cuando reúna fuerzas para hacerlo. Ver al padre de sus cuatro hijos en actitud tan cariñosa con Alba Carrillo ha sido «muy doloroso para ella», según dice Jorge Pérez. «Está mal porque hemos construido algo juntos maravilloso durante 13 años. Hemos tenido problemas que hemos solventado juntos, pero es doloroso ver cómo he podido tirar por tierra todo eso o generar un dolor tan grande en una persona fundamental en mi vida», se lamenta. Jorge reconoce que no será fácil ganarse el perdón de su mujer: «Indudablemente hay una herida muy grande que hay que curar y luego habrá una cicatriz que habrá que vigilar. No entiendo esa inquina porque hay gente que está esperando ver cómo me pone las maletas en la calle y cómo me echa», se queja.

Quien fuera ganador de Supervivientes se ha atrevido a hablar de Alba Carrillo: «Aquí todos la conocemos. Es una mujer extrovertida, alocada…» y no considera que tuviera premeditación al decir que le daba igual ligar con hombres casados. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de su intervención en el Fresh ha sido cuando ha querido matizar la naturaleza de su buena sintonía con la colaboradora ante Marta López y Miguel Ángel Nicolás, que también estuvieron allí presentes.

Jorge Pérez asume que «sería hipócrita por mi parte no decir que con quien pasé más tiempo en la fiesta fue con Alba». Pero ha querido dejar claro que «me marché a mi casa en Cabify y no pasó de lo que se ve en las imágenes». Por su parte, la ex de Feliciano López se fue a dormir al hogar de Marta López, quien cuenta que «Jorge nos iba a llevar a casa a Alba y a mí porque vivimos en la misma zona pero al final no. Yo cogí Alba y me la llevé en un taxi porque hubo un momento en el que ya allí no se hacía nada…», ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

Por su parte, Nicolás ha dejado claro que el resto de compañeros eran testigos de lo que estaba sucediendo: «Marta me decía que hablara con ellos pero yo pienso que eran dos personas adultas que saben lo que hay. Eran la comidilla de la fiesta y les dijimos que les estaban grabando». «Ellos no eran conscientes de lo que estábamos viendo todo el mundo, pensaban que lo tenían controlado y que estaban de cachondeo pero transmitían que estaban todo el rato tonteando y eso podría acabar en algo mucho peor», ha dicho López.

Jorge Pérez: «Entre Alba y yo hay una química, una relación pícara»

Para finalizar, Jorge Pérez ha querido dejar muy claro algo: «Durante todo el fin de semana se ha hablado de que Alba Carrillo y yo tenemos tensión sexual. Cuidado. Esto lo quiero aclarar porque entre ella y yo ha habido una química especial, una relación pícara. Por parte de los dos nunca ha habido tensión sexual. Porque si lo etiquetamos así parece que es no resuelta». Pero Marta López no estaba convencida: «Lleváis un año jugando, Jorge, un año haciendo esto en cámaras y habéis jugado los dos».