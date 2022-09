Fue hace aproximadamente 15 días cuando Antonio Canales Rivera sufrió una cogida en el ruedo por la que tuvo que ser intervenido de urgencia hasta en dos ocasiones. Un duro revés de salud en el que había sido su regreso a la profesión. Ya recuperado, el torero volvió a los platós de Mediaset y confesó que la única persona que no se había puesto en contacto con él tras el accidente había sido Fran Rivera. Ahora, Canales ha querido sentarse en el Deluxe para someterse al polígrafo de Conchita y desvelar el motivo de la mala relación que, desde hace tiempo, mantiene con su primo.

Y es que, no es ningún secreto que la cordialidad es lo único que une hoy en día a los toreros. Tanto Canales como su madre, Teresa Rivera, han comentado en más de una ocasión esta tensión familiar que viene de años atrás. Y ahora se sabe el por qué. “Intuyo porque había un apoderado que yo tenía en los años 97 y 98, un empresario importante, que hizo lo posible por juntarnos en una plaza de toros y él no quiso en ningún momento”, ha comenzado relatando el torero en el espacio televisivo, motivo por el que Fran Rivera le retiró la palabra.

Al parecer, la relación familiar en privado era muy buena, pero todo cambiaba en el albero. “No es que se crea superior a mí. En privado nos llevábamos bastante bien y coincidíamos, pero cuando llegaba la hora de los despachos… Ahí siempre me veía yo ubicado en otro sitio. Pero yo seguí siempre peleando”, ha continuado explicando bajo la atenta mirada de los colaboradores, admitiendo además que en algún momento sintió “celos”. Hace apenas unos días, Antonio Rivera dio unas declaraciones en las que comunicó que Canales Rivera siempre había sido celoso de sus primos. Ahora, el colaborador ha admitido que alguna vez fue así, pero justificando su actitud con querer progresar en su profesión: “He estado celoso. No hay que conformarse nunca, hay que tener ambición, querer evolucionar, crecer. No solo tenía celos de Fran, también de toreros que son amigos míos. También quería estar ahí. No quería ser torero, quería ser figura del toreo”.

En esta noche llena de confesiones, Teresa Rivera ha intervenido en el Deluxe para responder las preguntas de los colaboradores. Además de criticar la actitud de su hermano Antonio contra su hijo y de asegurar que ni Fran ni Cayetano le dieron el pésame por la muerte de su marido, la madre de Canales Rivera ha explicado que fueron momentos complicados, como cuando los hermanos dejaron de lado a su primo en unos carteles taurinos: “Lo pasé muy mal hasta que llegué a pedir a Francisco que hablara con su primo y que arreglaran las cosas. Para mí era triste que los primos estuvieran enfadado”. Y es que, para la hermana de Paquirri, esta situación no habría llegado hasta aquí si el torero estuviera vivo: “Ellos tienen su vida y yo la mía… Si mi hermano Paco estuviera aquí no pasaría”.