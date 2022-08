José Antonio Canales Rivera va evolucionando favorablemente. El pasado viernes, a última hora de la jornada se dio a conocer que el torero había sufrido una grave cogida por la que tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital, donde valoraron la gravedad del incidente que causó un gran revuelo en la crónica social de nuestro país.

«Las imágenes que hemos podido ver son preocupantes por el cariz que ha tenido la cogida. Las informaciones que nos llegan es que ha tenido que ser intervenido de camino al hospital. Se ha suspendido la corrida por la falta de personal médico en la plaza», adelantaron desde Sálvame. Espacio donde Canales trabaja como colaborador. «La cogida le ha afectado a la bolsa testicular», añadieron.

Unos días después, el hijo de Teresa Rivera recibió al alta y este martes ha intervenido en el citado espacio para revelar cómo se encuentra. Además, Canales ha despejado todas las dudas sobre si se retirará de los ruedos o, por el contrario, continuará estando activo pese al tremendo susto que se llevó.

«No es la primera vez que me dan en esa zona. Es la cuarta vez que sufro una cornada en la zona escrotal», ha dicho sobre su lesión. Se encuentra bien y tranquilo, después de las dos intervenciones a las que tuvo que ser sometido. Primero fue operado en la ambulancia sin anestesia para cerrar la herida y evitar así una posible hemorragia y, después en quirófano. «Tampoco lo tengo muy claro, pero en la unidad móvil, el propio cirujano, no fiándose de que pudiera haber alguna trayectoria o si tenía algún conducto roto, llama al urólogo jefe de Ciudad Real para que me vuelvan a abrir con anestesia general. Allí me vuelven a operar y me vuelven a revisar por todos los sitios. Hasta el momento, todo va bien. Espero y confío que pasado todo lo que estoy pasando que esté todo bien», ha explicado.

Sobre el momento en el que tuvo el accidente, Canales ha contado cómo fue. “Siento cómo se me abren las carnes. Y digo: ¡Cojones! Es lo único que se me ocurrió decir», ha comentado. «Yo quería terminar lo que había empezado. Hay un momento que me miro. Era tal el destrozo que cuando yo intento girarme con las piernas me toco la piel, el testículo. Fijaros la crueldad enorme… Ya cuando veo que veo que me está doliendo tanto y que aquello baila como pelotas de ping pong, ya digo: ¡Qué cojones, venga ya!», ha añadido.

Por otro lado, cuando ha sido preguntado por sus compañeros, que han escuchado atentos su relato, sobre si se retirará de los ruedos, el primo de Kiko Rivera ha asegurado que por ahora “no”, pero que “ya llegará el momento”. Además, ha querido agradecer públicamente el gesto que han tenido sus allegados con él tras lo ocurrido, ya que tanto Kiko Rivera como Francisco y Cayetano Rivera se han preocupado por su estado de salud.