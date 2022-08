Primeras palabras de Isabel Márquez, novia de Canales Rivera

José Antonio Canales Rivera no ha vuelto a los ruedos de la mejor manera. A las seis de la tarde, la corrida con el torero como cabeza de cartel dio el pistoletazo de salida de las fiesta de Retuerta de Bullaque, sin embargo, poco tiempo después todo cambió. El diestro sufrió una fuerte cogida por la que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Ciudad Real, donde ha sido operado y continúa ingresado.

El Viernes Deluxe, en concreto Chelo García-Cortés se puso en contacto con Teresa Rivera y dio el último y positivo parte de salud de Canales: “Está mucho más tranquila. Me ha contado que la cornada no ha sido tan grave como todos pensaban esta tarde y que la herida ha sido limpiada totalmente”. Ahora, ha sido su pareja, Isabel Márquez, quien ha hecho algunas declaraciones que han dejado el ambiente más tranquilo. “Está bien. No voy a hablar nada. No sabemos nada”, ha dicho tajante, aunque afirmando a cámara que pronto le darán el alta. Y es que, desde que ayer por la tarde se produjese el accidente, que afortunadamente ha quedado en un susto, ha sido Isabel quien ha estado todo este tiempo a su lado.

Nada más empezar la festividad taurina, Canales Rivera sufrió una cogida en la zona de la ingle que afectó a la bolsa testicular. Aunque en un principio fue atendido por la ambulancia medicalizada allí presente, finalmente fue trasladado al Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde fue intervenido. Entre los presentes en las gradas se encontraba Irene, que había asistido para apoyar a su pareja en su vuelta a los ruedos. Lo que nadie se esperaba es que la tarde comenzara con tan mal pie. Ella misma, poco antes de comenzar la corrida, compartió una fotografía en sus redes sociales posando junto a su hermana Rosina y su pareja: “Tarde de toros en familia”. Un duro golpe para el torero pues, además del susto, esto ha sido una gran decepción, ya que esta era una cita que le hacía mucha ilusión y para la que llevaba preparándose mucho tiempo. A pesar de todo, parece que solo ha quedado un susto y ahora es tiempo de descansar.

Socialité, además de ponerse en contacto con Irene, que ha desvelado que el torero ya ha pasado a planta tras someterse a la intervención, ha podido hablar con Pedro Gutiérrez, ‘El Capea’, con el que compartía cartel. “Fue un momento que todos sabíamos que le había hecho daño. Cuando vimos la manera en que lo cogió pues todos los pensamos lo peor. Luego él, que es un torero con mucha raza, salió de la plaza andando por su propio pie y eso es bueno, que tenga fuerzas para poder irse caminando”, ha comenzado relatando. Tras suspenderse el festejo al tercer toro y trasladar a Canales al hospital, su compañero pudo despedirse de él: “Yo pude entrar en la ambulancia y un abrazo a José Antonio. Estaba con oxígeno puesto, con calmantes, con suero y estaba medio adormilado, dolorido, pero siempre con ánimo”.