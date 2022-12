Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio sobre la figura de Alba Carrillo después de meses de duro enfrentamiento. Lo ha hecho durante su regreso a Sálvame, después de varios días ausente para promocionar su libro. En el centro de la mesa estaba el encendido debate que hay después de que la colaboradora confesara en Ya es mediodía que había resuelto su tensión sexual con Jorge Pérez.

El presentador ha entrado con pies de plomo para dar su opinión, quebrantando el silencio que él mismo impuso cuando ganó el juicio a la madre de Alba, Lucía Pariente. El catalán pidió a ambas que ni tan siquiera le nombraran y que él haría lo propio. Una regla de oro que ha decidido moldear a su gusto durante su última intervención en el espacio de sobremesa de Telecinco.

Jorge Javier comenzó su discurso dándose autobombo: «Yo tengo un gran problema en el programa de hoy que tengo que contarlo en voz alta. Os voy a comunicar algo. Yo soy una de las personas más consecuentes de este país y soy un líder de opinión, aparte de un excelente escritor». Para luego retomar su promesa: «Si yo a Alba le pedí que se olvidara de mí como si estuviera yo muerto, que ella luego se saltó esa regla y habló de mí aún estando muerto, lo que no considero lógico es que yo pueda hablar de este tema si estoy muerto».

Adela González intentó pincharlo para que soltase prenda pero Jorge Javier Vázquez permanecía estricto consigo mismo: «En este caso, papá sí calla». Aún así no tardó mucho en meterse en harina. Lo hizo tras la bronca entre Marta López y Cristina Porta, que discrepaban acerca de lo que sucedió o no entre Jorge y Alba Carrillo.

La opinión de Jorge Javier fue cuando menos sorprendente. En vez de volver a atacar a Alba Carrillo, sacó la cara por ella: «Yo, por el conocimiento que tengo, por los años de recorrido que tengo respecto a la señorita Alba Carrillo, es que podría decir muchísimas cosas de ella, pero jamás le he pillado en una mentira respecto a si ha tenido alguna relación con alguien. Jamás de los jamases, eso es así», finalizó.

Hay que recordar que Jorge Javier Vázquez y Lucía Pariente tuvieron un sonado encontronazo tras una serie de reproches, insultos y demás polémicas que decidieron llevar a los tribunales con victoria para el conductor de Sálvame, quien leyó la sentencia en directo y se dirigió a ambas en las siguientes palabras: «Estoy muerto para ti, Alba Carrillo. Se le permite que diga de todo en esta cadena, y tengo que seguir viéndola. La madre me denunció por acoso. Es decir, estamos trabajando aquí con gente que nos denuncia. Me han absuelto, por cierto (…) Lucía Pariente, has perdido. Ese día, cuando abandonaste el plató, me llamaste de hijo de puta para arriba. Y yo aguantando, aguantando y aguantando. ¿Tendré que soportar que después de esto siga hablando de mí? Que estoy muerto, Alba, que estoy muerto, para ti y para tu madre»