Doble mazazo para Alba Carrillo: pierde en los tribunales frente a Jorge Javier y es despedida

Pese a que Secret Story tuvo un gran éxito en su pistoletazo de salida en Telecinco, lo cierto es que una gran parte del protagonismo del programa vino dado a través del plató de televisión. Allí era donde, prácticamente de manera semanal, Jorge Javier Vázquez y Lucía Pariente se envolvían en continuas disputas que parecían no tener fin. La más dura de ellas tuvo lugar durante la final del espacio televisivo en cuestión, cuando la ex concursante y el presentador se dirigieron una serie de acusaciones, reproches e insultos que no pasaron desapercibidos para la audiencia ni para ellos, optando la madre de Alba Carrillo por llevar el caso a los tribunales.

Ahora, unos meses después y tras varios juicios entre ellos, ha podido saberse lo que opina la Justicia al respecto. Ha sido el maestro de ceremonias de Sálvame quien ha querido compartir con sus seguidores y a través de Twitter la resolución de los profesionales pertinentes al hacer pública una imagen en la que puede leerse: “Se absuelve a Mediaset España Comunicación, S.A. y D. Jorge Javier Vázquez Morales de todos los pedimentos de la demanda”. Unas palabras que apuntan a que el de Badalona se habría alzado como vencedor en esta batalla judicial, razón por la que ha querido dedicar unas palabras a su archienemiga: “Un recuerdo emocionado para @luciarpj que pretendía empapelarme y no lo ha conseguido”, apuntaba, dejando una pullita a Lucía para después también alardear de este triunfo en el espacio de las tardes de Telecinco: “Estoy muerto para ti, Alba Carrillo. Se le permite que diga de todo en esta cadena, y tengo que seguir viéndola. La madre me denunció por acoso. Es decir, estamos trabajando aquí con gente que nos denuncia. Me han absuelto, por cierto (…) Lucía Pariente, has perdido. Ese día, cuando abandonaste el plató, me llamaste de hijo de puta para arriba. Y yo aguantando, aguantando y aguantando. ¿Tendré que soportar que después de esto siga hablando de mí? Que estoy muerto, Alba, que estoy muerto, para ti y para tu madre”.

De esta manera, la Justicia ha tenido la última palabra con respecto a toda la polémica que se había generado en torno a La casa de los secretos y a dos de sus concursantes: Luca Onestini y Cristina Porta. Ya habiendo sido expulsada del domicilio de Guadalix, la progenitora de Alba Carrillo aprovechó su presencia en el plató de la cadena de Fuencarral para dejar entrever que la organización había favorecido a la pareja de participantes al dejarles comunicarse gracias a un bolígrafo. Algo que finalmente terminó siendo falso y que acabó con los insultos de Lucía, refiriéndose a Jorge Javier como “bravucón”, mientras que éste la acusaba de mentir, manipular y sembrar dudas a la audiencia con respecto a la veracidad del programa.

Un recuerdo emocionado para @luciarpj que pretendía empapelarme y no lo ha conseguido. pic.twitter.com/3Aw0SCfd6F — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) September 22, 2022

Por si fuera poco, en ese mismo momento, el presentador siguió reprochando, tanto a Lucía como a su hija, el trato que estaban teniendo con la empresa que las tenía contratadas: “Sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo”, apuntaba, pidiendo además a la madre de Alba Carrillo que abandonara el plató, algo a lo que ella se negaba de manera rotunda. Finalmente, tuvo que forzarse una pausa publicitaria en la que distintos trabajadores pidieron a Pariente que dejara su puesto, y así fue. Ahora, que ha pasado casi un año de lo sucedido, los tribunales tampoco parecen estar convencidos del discurso de la ex concursante de Supervivientes, motivo por el que la disputa ha llegado a su fin con la absolución del periodista y de la cadena.

El revés más inesperado

Tan solo unos minutos después de hacerse pública la victoria frente a la Justicia de Jorge Javier Vázquez con respecto a Alba Carrillo, y sobre todo, Lucía Pariente, Lecturas se ha hecho eco de otra noticia totalmente inesperada. Según informa el medio citado, la ex de Feliciano López habría sido despedida de Telecinco a consecuencia de algunas de las críticas que la modelo habría vertido contra la cadena en sus redes sociales. Algo que el grupo audiovisual ha condenado, privándola de asistir a programas como Ya es mediodía o Ya es verano, donde era habitual.