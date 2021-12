Jorge Javier Vázquez entra en cólera por un comentario de Lucía Pariente

La noche del jueves era una de las más esperadas para los fieles seguidores de la programación de Telecinco. Secret Story llegaba a su fin, y si una cosa había clara era que los expulsados darían juego en la gala, y mucho. En un primer momento, la llegada de Luis Rollán hizo que Adara Molinero y Miguel Frigenti comenzaran a lanzarle una serie de reproches que llevaban guardados desde que coincidieron en el concurso.

El programa comenzó a tomar un roll con ciertas tensiones entre los concursantes, por lo que Lucía Pariente aseguró que venía en son de paz y dispuesta a hacer que la final tuviera la mayor armonía posible, dejando las disputas para cuando tuviera lugar el último debate. A Jorge Javier le sorprendía esta reacción y creía que “vendría con sorpresa”, pero probablemente lo que no esperaba es que los ataques de la madre de Alba Carrillo posteriormente irían dirigidos a él.

Cuando la noche estaba finalizando, el plató de Secret Story saltó por los aires tan solo momentos previos a darse a conocer el ganador del concurso. Lucía Pariente destapaba la caja de los truenos al acusar a Isabel Rábago de haber tenido un bolígrafo detrás de una cámara durante su estancia en la casa de Guadalix. Aunque a priori parecía una simple discusión, el comentario pareció no gustar al presentador, que estalló contra la exconcursante: “Estás mintiendo como en tantas ocasiones. Como hacéis tú y tu hija”, dijo tajante. Pero la madre de Carrillo no se quedó callada y dio pie a una serie de ataques en los que llamó “bravucón” a Jorge Javier, que decidió expulsarla del plató. Por su parte, Lucía se negó a irse mientras se agarraba al sofá para sorpresa de todos los allí presentes.

“Tenía un bolígrafo detrás de una cámara y no voy a abandonar el plató”, amenazaba Pariente, firme en sus convicciones y retrasando así la decisión final en la que Luca y Cristina se debatían en duelo por el gran premio del concurso. Pasaban los minutos y Lucía seguía teniendo claro que no se iría de Telecinco hasta que no finalizara el programa, lo que provocó que Jorge Javier amenazara con marcharse él si ella no procedía a hacerlo. Entre tanto, el de Badalona siguió atacando a la madre de Alba con dardos directos a su hija: “Tú y tu hija sois las personas más desagradecidas del mundo”. Unas palabras que hicieron que Pariente intentara dar un paso atrás y pedir perdón por su anterior comentario, aunque ya parecía no tener mucha solución.

Desde la cúpula de La casa de los secretos decidieron cortar la emisión del programa para dar paso a la publicidad, en la que finalmente Lucía Pariente abandonó el foco mediático pese a que tan solo quedaban minutos para finalizar la gala. Pero lo cierto es que ni su ausencia hizo que el presentador se callara y continuó mandando mensajes a la ex de Feliciano López: “Alba Carrillo cuidado con el Twitter. A mí no me nombres jamás. ¡Cuidadito, Alba! Como diría Mila Ximénez yo no hablo, ejecuto”, concluía.