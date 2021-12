Massiel consigue enfadar a Jorge Javier: “Has sido un maltratador de la gente”

Quién iba a decir que el último programa de Sábado Deluxe iba a estar cargado de polémica. Y es que pese a que Massiel ya había sido invitada al plató varias veces, en esta ocasión ha conseguido enfadar a Jorge Javier y enzarzarse con él en una discusión que se fue acalorando con el paso de los minutos.

En el tema principal de la disputa se situaba Miguel Bosé. El presentador no veía con buenos ojos las actitudes que había tenido el cantante en las últimas semanas, mientras que la invitada al programa intentaba justificar esos comportamientos: “Nacer en esa familia y mantenerla entera es una carga muy grande, y lo de ser una figura erótica eso implica estar solo en la habitación de un hotel el 80 por ciento de tu vida. (…) Tienes que ser muy lúcido para diferenciar entre la gente que te quiere y los pelotas”, explicó la intérprete de El Noa Noa. Una reflexión a la que Jorge Javier contestó con una pregunta tajante: “¿El destino natural de Miguel era acabar zumbado?”.

El ambiente empezó a ponerse tenso, y por su parte, Massiel siguió firme en sus convicciones: “No sé si está zumbado, yo veo que no está bien”, confesaba. Y entre tanto, el presentador siguió echando leña al fuego: “La gente de la editorial ha acabado hasta el moño de él. No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé”, comentaba sin delicadeza alguna. Lo que no podía esperar es que la cantante reaccionara como lo hizo: “Tú has sido un maltratador de la gente. Tú tienes lo tuyo”, le reprochó. Unas palabras que no gustaron nada al maestro de ceremonias del Deluxe, que visiblemente enfadado respondió a las acusaciones de la artista: “Por favor, por ahí no vayamos. Que salga una persona de mi equipo…”. Pero lejos de amedrentarse, Massiel continuó cizañando al de Badalona: “No se van a atrever nunca”, confesaba, refiriéndose al resto de integrantes del equipo de Sálvame y Sábado Deluxe. Para apaciguar la situación y dar una explicación a lo sucedido, Jorge Javier intentó poner calma con sus argumentos: “Me parece que por dar una respuesta me pones en una situación que no me merezco, me parece muy injusto. Podré tener prontos, pero no se me puede llamar maltratador. Esto que quede bien claro”. Y ante la claridad del presentador, a Massiel no le quedó más remedio que dar un paso atrás y admitir cómo se había portado con ella a lo largo de los años: “Lo retiramos, conmigo eres cojonudo y lo tengo que decir”.

Tras el pique, la entrevista ha continuado según lo previsto y en alguna que otra ocasión el propio Jorge Javier ha hecho gala de su ironía: “He decidido que Massiel se quede”, decía. Al finalizar la conversación amistosa entre ambos, el catalán se ofreció a acompañar a su invitada hasta la salida, dejando entrever que la confianza entre ambos seguía intacta y que tenía las puertas abiertas del plató de Sábado Deluxe para cuando quisiera volver.