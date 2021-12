La preocupación de la madre de Jorge Javier Vázquez por su ‘rareza’

María Morales, madre de Jorge Javier Vázquez ha hecho sus declaraciones más íntimas en la Lecturas, revista de cabecera del presentador. La matriarca del clan ha querido entrevistar a su hijo y lo que comenzó siendo una charla se ha convertido en un confesionario para madre e hijo. Nada más comenzar la conversación Morales ha mostrado su deseo porque Jorge encuentra una pareja. “Me hace gracia que estés diciendo continuamente que quieres que tenga novio cuando tú vas sola a todas partes, vives sola…”, ha respondido el comunicador. Ante esta respuesta, María no ha dudado en expresar lo enamorada que estaba de su marido. “No me puedo enamorar de otro”, ha dicho.

“Tienes la idea de que el que vive solo no es feliz”, ha añadido el autor de La vida iba en serio. “Sí que eres feliz, Jorge, pero me gustaría que encontraras a alguien. Me quedaría más tranquila”, ha revelado la madre del presentador de Sálvame. Luego, Jorge Javier ha querido saber si su madre se va bien cuando se marcha de su casa. “Sí, a ver, veo que estás bien y eso, pero yo te digo que me gustaría que tuvieras pareja, pero claro luego te pones a escribir en el blog ‘Las 20 cosas que no quieres de un hombre’…”, ha dicho con humor María dejando claro que su hijo es “un buen partido, pero claro puedes bajar el listón”.

La entrevistadora ha abordado este tema que le inquieta, pues asegura que cuando el rostro de Telecinco tiene novio tiene «Más alegría en el cuerpo». «A mí me da pena cuando te vas y me dices que lo haces triste porque me ves solo», ha opina Jorge Javier Vázquez que a su vez ha preguntado si sus hermanas piensan lo mismo que su progenitora. «También. Ellas dicen que eres un poquito difícil para vivir en pareja, porque tienes muchas cosas raras», ha aclarado su madre. «Si hay otra persona en casa contigo, estamos más tranquilos», ha expresado.

En el contexto de esta distendida charla, tanto María como Jorge se han sincerado como nunca antes. «Me veis como un bicho raro», ha añadido presentador de La casa de los secretos. «Es que los artistas sois de otro mundo», ha contestado Morales con gran sentido del humor.

También ha tenido cabida en este encuentro sobre la homosexualidad de Jorge Javier Vázquez. «¿Por qué nunca me dijiste que eras gay? Se lo dijiste a tus hermanas en vez de a mí», ha preguntado María Morales. «Se lo dije a las dos y les pedí que no te dijeran nada, porque te lo iba a decir yo, pero no me hicieron ningún caso», ha respondido Vázquez. «Pero si yo ya lo sabía. ¿Te crees que no lo sabía? Desde que eras pequeño. El caso es que a mí que fueras gay me daba lo mismo. El único miedo que tenía es pensar en cómo está la vida», ha explicado su madre en un arranque de sinceridad.