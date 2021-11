Miguel Bosé ha tenido una vida apasionante y aunque son muchos los episodios sobre ella que él mismo ha ido contando o que han sucedido ante flashes y cámaras, resultan incontables los secretos de familia que el artista aún guardaba (y guarda) para sí mismo. La publicación de El hijo del Capitán Trueno, el libro de memorias con el que el músico abarca desde su nacimiento, en 1956, hasta abril de 1977, ha vuelto a convertir al músico en protagonista de la actualidad con una serie de confesiones que dejan claro que, más allá del lujo o el glamour que se presuponía en una familia como la suya, crecer siendo un Dominguín Bosé fue de todo menos fácil.

Este miércoles el cantante se ha reunido con la prensa para detallar algunos de los episodios de su infancia que ya cuenta en el libro, y matizar ideas. Miguel ha contado la razón por la que la historia termina el día que debuta en el Florida Park, y no es otra que el arranque de su serie biográfica. El biopic sobre su vida arranca precisamente sobre ese escenario, por lo que él ha querido detallar todo aquello que le marcó en su infancia y que moldeó a aquel joven artista que comenzaba a triunfar. Siempre directo, apenas dos preguntas después de comenzar el de Amante bandido ha pedido a los periodistas que se quitasen la mascarilla, sorprendiéndose después de que «parecía que estaba rodeado de asaltadores y resulta que tengo delante a varios conocidos».

Bosé ha definido tanto a su padre como a su madre como si de una persona externa a su familia se tratase, hablando de su historia y su entorno, afirmando que «Luis Miguel Dominguín en mi época era un dios sobre la tierra, era uno de los personajes mas relevantes de aquella España. Mi madre la mujer mas bella del mundo, una de las musas del surrealismo, venía con una carrera cinematográfica exquisita y se encuentra con ese personaje arrollador. Se enamoraron se casaron y tuvieron una familia enmarcada en ese paisaje de aquella España del régimen aderezada por unos personajes inverosímiles porque allí, entre ellos, están los que hicieron y deshicieron el siglo 20 en arte pensamiento sociedad y política».

La biografía de Miguel Bosé narra la difícil infancia y juventud de un niño «raro», que prefería leer que salir de cacería con un padre que no entendía por qué su único varón no era «el heredero machote y rudo» que él esperaba. La relación con el torero fue muy complicada, pero el músico confiesa que no le ha tenido que perdonar ya que en más de una ocasión se ha visto reflejado en él: «Tampoco había que perdonarle. No hay que perdonar, porque uno crece y hace cosas peores de las que pensaba que iba a ser capaz. Esa genética se traslada y se multiplica y entendí que lo que tanto me había dolido de él yo lo estaba repitiendo y multiplicando porque había heredado su genética…». El cantante ha recordado también cuándo cambiaron las cosas entre ellos.

«Cuando yo empiezo mi carrera, hubo un día que pillé a mi padre mirándome embelesado. Le dije que quitase esa cara de tonto y él me dijo que le parecía imposible ‘que alguien de mi familia y de mi entorno haya sido algo sin haberme pedido jamás ayuda’». Dominguín empezaba a darse cuenta entonces de que su hijo se había convertido en un artista reconocido y que no ser el niño que él hubiera esperado solo fue un inconveniente para sí mismo, y no para el futuro de aquel joven que ya empezaba a despuntar.